NETANJAHU SE ŽALIO TRAMPU NA ERDOGANA: Izraelski premijer tokom telefonskog razgovora sa šefom Bele kuće "ukazao na ozbiljnost izjava predsednika Turske" (FOTO)
Američki predsednik Donald Tramp i izraelski premijer Benjamin Netanjahu razgovarali su sinoć telefonom i "složili su se da nastave koordinaciju između svojih zemalja na različitim frontovima".
CNN prenosi da se to navodi u saopštenju iz kabineta premijera Izraela.
- Predsednik Tramp je obavestio premijera o američkim potezima u Zalivu. Premijer je, sa svoje strane, ukazao na ozbiljnost izjava (turskog predsednika Redžepa Tajipa) Erdogana i njegovih saradnika protiv postojanja države Izrael, kao i potrebe za održavanjem bezbednosnih zona duž izraelskih granica - piše u saopštenju.
Američka televizija podseća da je predsednik Turske, zemlje koja je ove sedmice domaćin samita lidera NATO u prestonici Ankari, u više navrata optuživao Izrael da potkopava Memorandum o razumevanju između SAD i Irana.
Izrael je ove nedelje izrazio zabrinutost zbog potencijalne prodaje naprednih američkih stelt borbenih aviona F-35 Turskoj, što je Tramp pomenuo tokom samita NATO.
U ekskluzivnom intervjuu za CNN Netanjahu je kazao da Erdogan "nije baš uzoran saveznik SAD".
- On preti da će uništiti moju zemlju, jedinu jevrejsku državu - rekao je premijer Izraela.
(Kurir.rs/CNN/Preveo i priredio: N. V.)