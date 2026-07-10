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Američki predsednik Donald Tramp i izraelski premijer Benjamin Netanjahu razgovarali su sinoć telefonom i "složili su se da nastave koordinaciju između svojih zemalja na različitim frontovima".

CNN prenosi da se to navodi u saopštenju iz kabineta premijera Izraela.

- Predsednik Tramp je obavestio premijera o američkim potezima u Zalivu. Premijer je, sa svoje strane, ukazao na ozbiljnost izjava (turskog predsednika Redžepa Tajipa) Erdogana i njegovih saradnika protiv postojanja države Izrael, kao i potrebe za održavanjem bezbednosnih zona duž izraelskih granica - piše u saopštenju.

Američka televizija podseća da je predsednik Turske, zemlje koja je ove sedmice domaćin samita lidera NATO u prestonici Ankari, u više navrata optuživao Izrael da potkopava Memorandum o razumevanju između SAD i Irana.

1/12 Vidi galeriju Izraelski premijer Benjamin Netanjahu Foto: ABIR SULTAN/EPA

Izrael je ove nedelje izrazio zabrinutost zbog potencijalne prodaje naprednih američkih stelt borbenih aviona F-35 Turskoj, što je Tramp pomenuo tokom samita NATO.

1/5 Vidi galeriju Premijer Izraela Benjamin Netanjahu i predsednik SAD Donald Tramp Foto: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire / SplashNews.com / Splash / Profimedia, ALEX WONG / Getty images / Profimedia

U ekskluzivnom intervjuu za CNN Netanjahu je kazao da Erdogan "nije baš uzoran saveznik SAD".

1/10 Vidi galeriju Donald Tramp i Redžep Tajip Erdogan, predsednici SAD i Turske, na samitu o mirovnom sporazumu za Pojas Gaze održanom u Šarm el Šeiku u Egiptu Foto: Evan Vucci/AP Pool

- On preti da će uništiti moju zemlju, jedinu jevrejsku državu - rekao je premijer Izraela.