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Voli Fank, najstarija žena koja je otišla u svemir i pionirka vazduhoplovstva koja se 1961. godine dobrovoljno prijavila za NASA-in program "Žene u svemiru", preminula je u 88. godini.

Prema rečima portparolke grada Grejpvajna Mone Kvintanilje, Fank je preminula u sredu uveče u svom domu u Grejpvajnu, u američkoj saveznoj državi Teksas.

- Voli je bila voljena stanovnica Grejpvajna čija su izuzetna dostignuća i velikodušan duh ostavili trajno nasleđe - navodi se u objavi grada na Fejsbuku.

- Grad Grejpvajn s ponosom odaje priznanje Voli Fank, čija je izvanredna karijera inspirisala generacije rušeći prepreke u vazduhoplovstvu i istraživanju svemira. Fank će zauvek ostati globalni simbol odlučnosti, istrajnosti i izvrsnosti - navela je portparolka.

Rođena 1. februara 1939. godine, Fank je život posvetila vazduhoplovstvu, izgradivši pionirsku karijeru obeleženu brojnim istorijskim dostignućima.

1/6 Vidi galeriju Voli Fank Foto: Tony Gutierrez/AP

Sa samo 16 godina upisala je koledž Stivens u Kolumbiji, u saveznoj državi Misuri, gde se pridružila školskom ženskom letačkom klubu. Prema podacima Muzeja letenja Lonestar u Hjustonu, pilotsku dozvolu dobila je već sledeće godine.

Iako su je avio-kompanije odbijale čak i nakon što je stekla dozvolu komercijalnog pilota, Fank nije odustajala od svojih ciljeva.

Kasnije je postala prva žena koja je radila kao letački inspektor u američkoj Saveznoj upravi za vazduhoplovstvo (FAA), a potom i prva žena istražiteljka u Nacionalnom odboru za bezbednost saobraćaja (NTSB).

Voli Fank postala je najstarija žena koja je putovala u svemir kada je u 82. godini učestvovala u letu sa Džefom Bezosomu julu 2021. godine.