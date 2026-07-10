UMRLA VOLI FANK, NAJSTARIJA ŽENA KOJA JE BILA U SVEMIRU! Letela zajedno sa američkim milijarderom Džefom Bezosom! (FOTO/VIDEO)
Voli Fank, najstarija žena koja je otišla u svemir i pionirka vazduhoplovstva koja se 1961. godine dobrovoljno prijavila za NASA-in program "Žene u svemiru", preminula je u 88. godini.
Prema rečima portparolke grada Grejpvajna Mone Kvintanilje, Fank je preminula u sredu uveče u svom domu u Grejpvajnu, u američkoj saveznoj državi Teksas.
- Voli je bila voljena stanovnica Grejpvajna čija su izuzetna dostignuća i velikodušan duh ostavili trajno nasleđe - navodi se u objavi grada na Fejsbuku.
- Grad Grejpvajn s ponosom odaje priznanje Voli Fank, čija je izvanredna karijera inspirisala generacije rušeći prepreke u vazduhoplovstvu i istraživanju svemira. Fank će zauvek ostati globalni simbol odlučnosti, istrajnosti i izvrsnosti - navela je portparolka.
Rođena 1. februara 1939. godine, Fank je život posvetila vazduhoplovstvu, izgradivši pionirsku karijeru obeleženu brojnim istorijskim dostignućima.
Sa samo 16 godina upisala je koledž Stivens u Kolumbiji, u saveznoj državi Misuri, gde se pridružila školskom ženskom letačkom klubu. Prema podacima Muzeja letenja Lonestar u Hjustonu, pilotsku dozvolu dobila je već sledeće godine.
Iako su je avio-kompanije odbijale čak i nakon što je stekla dozvolu komercijalnog pilota, Fank nije odustajala od svojih ciljeva.
Kasnije je postala prva žena koja je radila kao letački inspektor u američkoj Saveznoj upravi za vazduhoplovstvo (FAA), a potom i prva žena istražiteljka u Nacionalnom odboru za bezbednost saobraćaja (NTSB).
Voli Fank postala je najstarija žena koja je putovala u svemir kada je u 82. godini učestvovala u letu sa Džefom Bezosomu julu 2021. godine.
Tokom tog leta bila je deo posade letelice kompanije Blue Origin, čime je ostvarila san koji je započela još šezdesetih godina, kada se prijavila za NASA-in program astronautkinja.
(Kurir.rs/Index.hr)