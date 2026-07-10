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Replika džamije, postavljena na lomaču u probritanskom mestu u blizini Belfasta, zapaljena je sinoć pre nego što je policija uspela da je ukloni. Vlasti su incident ocenile kao "izražavanje mržnje", a osudili su ga političari širom Severne Irske.

Lomače se tradicionalno pale širom ove britanske pokrajine u pretežno protestantskim, probritanskim lojalističkim četvrtima uoči 12. jula, kada se obeležava pobeda Vilijama Oranskog nad rimokatoličkim kraljem Džejmsom II u bici na Bojnu 1690. godine.

Replika džamije bila je postavljena na visoku konstrukciju od drvenih paleta, svega mesec dana nakon što je Belfast zahvatio talas antimigrantskog nasilja. Planirano je bilo da bude spaljena danas pred velikim brojem okupljenih, ali je zapaljena dan ranije, dok se policija pripremala da je ukloni, naveli su organizatori na Fejsbuku.

- Da lomača nije bila zapaljena, policija bi obezbedila lokaciju, uklonila uvredljivi materijal i zaplenila ga kao dokaz. Zločin iz mržnje nema mesto u našem društvu i neće biti tolerisan - izjavio je načelnik policije Norman Haslet.

Muškarac star 56 godina optužen je za podsticanje mržnje i trebalo bi da se u petak pojavi pred sudom. Britanska ministarka za Severnu Irsku Hilari Ben događaj je opisala kao "odvratan i kukavički čin zastrašivanja".

Na pojedinim lomačama antimigrantski simboli poslednjih godina zamenili su slike i lutke katoličkih irskih političara, kao i antikatoličke slogane koji su ranije bili uobičajeni.

Na istoj lokaciji u Mojgašelu, oko 65 kilometara zapadno od Belfasta, prošle godine spaljena je maketa čamca sa desetak tamnoputih lutaka u prirodnoj veličini, obučenih u prsluke za spasavanje.

Okupljeni su tada uz povike odobravanja posmatrali kako plamen guta prikaz izbegličkog broda. Taj događaj usledio je nakon perioda nasilja u kojem su napadani domovi migranata.

Prošlog meseca izgrednici su napadali kuće i firme pripadnika etničkih manjina nakon što se društvenim mrežama proširio snimak napada nožem u kojem je jedan muškarac izgubio oko.

Za pokušaj ubistva optužen je muškarac za koga policija navodi da je poreklom iz Sudana ili Čada.