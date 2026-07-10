Dodajte Kurir u vaš Google izbor

lekari su dali sve od sebe da je spasu

lekari su dali sve od sebe da je spasu

Slušaj vest

Prema dostupnim informacijama, beba je preminula u 4:30 časova ujutru, uprkos nadljudskim naporima koje je medicinsko osoblje uložilo kako bi joj spaslo život, preneli su grčki mediji.

Incident se dogodio u četvrtak uveče, kada je dete hitno prevezeno u Opštu bolnicu na Rodosunakon što se ugušilo tokom hranjenja.

Lekari su uspeli da uklone strano telo iz njegovih disajnih puteva i da ga reanimiraju, ali je dugotrajan nedostatak kiseonika ozbiljno pogoršao njegovo zdravstveno stanje.

Zbog kritičnog stanja odlučeno je da bebabude hitno prebačena u bolnicu u Atini. Uprkos naporima lekara koji su nastavljeni tokom celog transporta, kao i nakon prijema u bolnicu, beba je nekoliko sati kasnije podlegla povredama.