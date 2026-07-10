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Reno Ardi, ozloglašeni belgijski serijski ubica, preminuo je u četvrtak u 64. godini života u zatvorskoj bolnici u Brižu, potvrdila je belgijska Uprava za izvršenje krivičnih sankcija.

Sajlom zadavio Mariju Valsharts (82)

Ardijev krvavi pohod počeo je u maju 2014. godine, kada je u mestu List biciklističkom sajlom zadavio 82-godišnju Mariju Valsharts.

1/3 Vidi galeriju Reno Ardi, belgijski serijski ubica Foto: YORICK JANSENS / AFP / Profimedia

Puškom pucao u biciklistkinju

Nekoliko meseci kasnije vazdušnom puškom je pucao u leđa biciklistkinji koja je prolazila putem u Mehelenu. Žena je preživela napad, a Ardi je kasnije priznao da je iznenada osetio "poriv" da je napadne.

Nakon toga usledio je još jedan pokušaj ubistva u Bonhejdenu.

Isprebijao poznatu glumicu

Početkom 2015. godine na meti se našla i belgijska glumica Verl Ejkermans, koja mu je u to vreme bila komšinica. Sačekao ju je u zasedi i napao drvenom motkom, nanevši joj teške povrede. Glumica je uspela da pobegne i preživi napad.

Silovao i ubio bivšu partnerku - sve snimio kamerom

Vrhunac njegovog nasilja dogodio se u septembru 2015. godine, kada je u mestu Zemst mučio, silovao i ubio svoju 52-godišnju bivšu partnerku Lindu Doms. Čitav zločin snimio je kamerom.

Istražitelji su nekoliko dana kasnije pronašli memorijsku karticu sa uznemirujućim snimcima, nakon čega je odmah uhapšen. Naknadna DNK analiza povezala ga je i sa ranije nerešenim napadima. Sud u Tongerenu ga je 2018. godine proglasio krivim i osudio na doživotni zatvor.

Odbrana tvrdila da su lekovi uticali na njegovo ponašanje

Ardiju je 2006. godine dijagnostikovana Parkinsonova bolest, osam godina pre nego što je započeo seriju nasilnih napada. Četiri godine kasnije započeo je terapiju lekovima za nadoknadu dopamina.

Tokom suđenja odbrana je tvrdila da su upravo lekovi, posebno dopaminski agonisti, izazvali ozbiljne psihijatrijske poremećaje.

Poznato je da ovi lekovi mogu da poremete centre za nagrađivanje u mozgu i izazovu ozbiljne poremećaje kontrole impulsa, uključujući hiperseksualnost, patološko kockanje i izrazitu agresivnost.

Ugledni neurolog Kris Vander Linden ocenio je tokom suđenja da je kombinacija lekova koje je Ardi uzimao praktično uništila njegovu sposobnost kontrole impulsa i pretvorila ga u ubicu.

Međutim, porota nije prihvatila zahtev odbrane da bude upućen na psihijatrijsko lečenje umesto na izdržavanje zatvorske kazne.

U zatvoru hemijsku olovku zabio drugom zatvoreniku u glavu

Ardi je i tokom boravka u zatvoru nastavio da prima terapiju, ali je zadržao nasilno ponašanje. Zatvorske vlasti su ga 2025. godine premestile iz zatvora u Merksplasu u zatvor u Beverenu nakon što je hemijsku olovku zabio drugom zatvoreniku u glavu.