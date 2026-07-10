U FRANCUSKOJ STUPA NA SNAGU PLAN ZA VANREDNE SITUACIJE ZBOG EKSTREMNIH VRUĆINA Odnosi se na sve regione koji su pod crvenim meteo alarmom (FOTO)
U Francuskoj od danas stupa na snagu plan za vanredne situacije u slučaju "ekstremne vrućine" u svim regionima koja su pod crvenim meteo alarmom, izjavila je portparolka francuske vlade Mod Brežon za tamošnju televiziju TF1.
"Cilj ovog plana za vanredne situacije u slučaju ekstremne vrućine, koji u prošlosti nije postojao, jeste da se uzmu u obzir lekcije naučene iz nedavnih toplotnih talasa", a to je da najosetljivije osobe, one koje su same, u gradovima i pretežno starije osobe, doživljavaju veću stopu mortaliteta od ostatka stanovništva, rekla je ona.
Plan poziva na otvaranje namenskih centara, centara za zaštitu i centara za hlađenje za osetljive osobe, posebno starije osobe i beskućnike.
Svaka prefektura će morati da se osloni na precizan i ažuriran registar ovih ranjivih grupa, sastavljen sa opštinama, lokalnim centrima za socijalno delovanje, socijalnim službama i fondom za porodični dodatak.
Ti centri će biti identifikovani i opremljeni u svakom departmanu, imaće prostorije sa rashladnim uređadima, krevetima, kompletima prve pomoći, odvojenim toaletima i povećanim brojem osoblja.
Takvi centri su već bili otvoreni, ili barem dostupni tokom dana, posebno u gradskim kućama, kako bi ljudi mogli da dođu i rashlade se, dodala je portparolka francuske vlade.
(Kurir.rs/Beta)