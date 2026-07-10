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Dok je more ožalošćenih ispunjavalo ogromno dvorište džamije u Teheranu kako bi se poslednji put oprostilo od ubijenog iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija, jedan misteriozni muškarac u svešteničkoj odori stajao je po strani, posmatrajući istorijsku ceremoniju sa balkona.

Završnica sahrane, koja je trebalo da pokaže kontinuitet i kontrolu režima, otvorila je novu misteriju.

Muškarac, koji je stajao pored manje grupe ljudi, pojavio se na snimku lošeg kvaliteta koji je ubrzo postao viralan na društvenim mrežama, podstakavši nagađanja da je reč o Modžtabi Hamneiju, sinu Alija Hamneija i novom vrhovnom vođi Irana.

CNN piše da je tokom privatnog dela ceremonije u četvrtak, za vreme molitve nad telom ubijenog vođe, među pažljivo odabranim muškarcima stajala osoba sa potpuno zaklonjenim licem.

1/6 Vidi galeriju Sahrana ajatolaha Alija Hamneija Foto: IRANIAN SUPREME LEADER OFFICE HANDOUT/IRANIAN SUPREME LEADER OFFICE, Iranian Supreme Leader Office

Na snimcima koje je emitovala iranska državna televizija vidi se muškarac sa crnom kačketom i, kako se čini, velikom maskom preko lica.

Ovaj prizor odmah je podstakao spekulacije na društvenim mrežama da bi moglo da bude reči o Modžtabi Hamneiju, novom vrhovnom vođi Irana i sinu preminulog ajatolaha.

Korisnici društvenih mreža analizirali su građu tela, naočare i visinu maskiranog muškarca i upoređivali ih sa ranijim fotografijama Modžtabe Hamneija. Međutim, CNN naglašava da identitet muškarca nije potvrđen.

1/24 Vidi galeriju Ali Hamnei Iran ajatolah sahrana Foto: Khalil Hamra/AP, Printscreen X

Viralni snimak podstakao spekulacije

Na snimku se lice muškarca nije jasno videlo, a osim svešteničke odeće, kakvu su nosili i brojni drugi šiitski verski velikodostojnici na ceremoniji, nije bilo ničega što bi ukazivalo da je to Modžtaba Hamnei.

Iranski sveštenik Reza Musavi Vaez kasnije je na društvenim mrežama saopštio da je upravo on osoba sa snimka.

Ipak, sama činjenica da je video izazvao toliku pažnju govori mnogo. Mnogi pristalice režima bile su više usredsređene na potragu za znakovima da se Modžtaba Hamnei pojavio nego na samu ceremoniju odavanja počasti čoveku koji je bio najdugovečniji, a verovatno i najuticajniji lider u 47-godišnjoj istoriji Islamske Republike.

1/15 Vidi galeriju Ispraćaj kovčega sa telom ubijenog iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija iz iračkog grada Karbale Foto: Khalil Hamra/AP

Od početka rata krije se od javnosti

Veruje se da je Modžtaba Hamnei ranjen u februarskom napadu Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, u kojem su poginuli njegov otac, majka i supruga.

Od početka rata novi vrhovni vođa nije se pojavljivao u javnosti i sa svojim pristalicama komunicira isključivo putem pisanih saopštenja, bez video-snimaka ili obraćanja.

Istovremeno, iranske vlasti pokušavaju da umanje informacije o njegovim povredama i predstave sliku potpunog oporavka.

Zvaničnici tvrde da je upravo Hamnei rukovodio pregovorima Teherana sa Vašingtonom, dok državni mediji i propagandni aparat grade narativ o poštovanju i podršci mladom vođi među građanima.

1/14 Vidi galeriju Iran ajatolah Ali Hamnei sahrana ajatolaha Foto: STRINGER/EPA, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Očekivao se njegov prvi javni nastup

Njegovo pojavljivanje na sahrani predstavljalo bi prvi javni nastup otkako je, nakon atentata na njegovog oca, imenovan za novog vrhovnog vođu Irana. Uoči sahrane Izrael je uputio nove pretnje na njegov račun.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je da je novi vrhovni vođa Irana "obeležen za smrt".

1/7 Vidi galeriju Iran Teheran sahrana ajatolaha Alija Hamneia Foto: Valery Sharifulin / Zuma Press / Profimedia, The Iranian supreme leader offic / UPI / Profimedia

Strah od novog atentata

Profesor Mohsen Milani, autor knjige "Uspon Irana i rivalstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama na Bliskom istoku", ocenio je da bi javno pojavljivanje Modžtabe Hamneija predstavljalo veliki bezbednosni rizik.

- S obzirom na razmere bezbednosnih propusta Islamske Republike tokom rata, svako javno pojavljivanje Modžtabe moglo bi da ga izloži opasnosti od atentata - rekao je Milani.