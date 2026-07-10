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Dim i požar viđeni su danas u Moskovskoj rafineriji nafte.

Kijev indipendent prenosi da je to objavljeno na Telegram kanalima, a uzrok požara nije utvrđen.

Moskovska rafinerija nafte, kojom upravlja "Gaspromnjeft", glavni je dobavljač benzina i dizel goriva za Moskvu i okolni region.

Snimci objavljeni na internetu prikazuju gust crni dim koji se diže na teritoriji Moskovske rafinerije nafte u okrugu Kapotnja u glavnom gradu Rusije.

Telegram kanal Exilenova+ izvestio je o požaru na tom području, ali zvanične informacije o uzroku nisu bile odmah dostupne.

Ruske vlasti još nisu komentarisale incident, a ostalo je nejasno da li je sama rafinerija oštećena, odnosno da li je njeno funkcionisanje ugroženo.

Rojters je krajem prošlog meseca objavio, pozivajući se na izvore iz naftne industrije, da Moskovska rafinerija nafte verovatno neće nastaviti proizvodnju pre kraja ove godine nakon što je pretrpela veliku štetu u ukrajinskim napadima dronovima.

1/6 Vidi galeriju Ukrajinski napada na Moskvu i ruski napad na Kijev Foto: screenshot X

U izveštaju se navodi da se očekuje da će popravke postrojenja, koje su ukrajinski dronovi dva puta pogodili u junu, trajati najmanje šest meseci.

Najnoviji incident se dogodio dan nakon što je još jedna ključna ruska rafinerija, Saratovska rafinerija nafte, obustavila proizvodnju nakon napada ukrajinskog drona.

Rafinerijom upravlja "Rosnjeft" i godišnje prerađuje oko sedam miliona metričkih tona sirove nafte.

1/7 Vidi galeriju Ukrajinski napad dronovima na hemijsku fabriku "Azot" u Novomoskovsku u Tulskoj oblasti Foto: screenshot X

Ukrajinska kampanja usmerena na ruske rafinerije nafte povećala je pritisak na Kremlj pogoršavajući domaću krizu snabdevanja gorivom koja je dovela do nestašice goriva, rasta cena, ograničenja izvoza i prodaje u više ruskih regiona.

Ruska vlada je 8. jula objavila privremenu zabranu izvoza dizela najmanje do kraja meseca u nastojanju da stabilizuje domaće zalihe.