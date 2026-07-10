BILI ZADUŽENI ZA KONTAKT SA MREŽOM IZVORA NA APENINSKOM POLUOSTRVU

BILI ZADUŽENI ZA KONTAKT SA MREŽOM IZVORA NA APENINSKOM POLUOSTRVU

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Italijanske vlasti proteruju dvojicu vojnih atašea Ambasade Rusije u Rimu, nakon istrage Tužilaštva u Rimu u okviru koje su uhapšena dvojica bivših pripadnika italijanske obaveštajne službe Aisi zbog sumnje da su ruskoj strani dostavljali poverljive informacije od značaja za nacionalnu bezbednost, javlja dopisnica RTS iz Italije.

Ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani saopštio je da su Ivan Petrovič Gorbačov i Mihail Vasiljevič Astahov proglašeni nepoželjnim osobama zbog, kako je naveo, "špijunskih aktivnosti nespojivih sa njihovim diplomatskim statusom".

Dvojici ruskih diplomata dat je rok od 72 sata da napuste Italiju.

Prema navodima rimskog tužilaštva, a kako prenose italijanski mediji, Gorbačov i Astahov bili su zaduženi za održavanje kontakata sa mrežom izvora u Italiji, preko kojih su prikupljane informacije o odbrambenom sistemu zemlje, radu bezbednosnih službi, vojnoj pomoći Ukrajini i italijanskoj namenskoj industriji.

Rim Foto: Privatna arhiva

Istraga, koju vode Tužilaštvo u Rimu i specijalna jedinica karabinjera Ros, rezultirala je hapšenjem bivših pripadnika Aisi Gavina Raula Pirasa i Vinćenca Di Paskvalea, dok je još nekoliko pripadnika italijanskih oružanih snaga pod istragom.

Višemesečna istraga, tajni sastanci, razmena novca i podataka

Prema navodima istražitelja, istraga je započela još 2025. godine nakon što je unutrašnja obaveštajna služba Aisi otkrila kontakte jednog penzionisanog pripadnika službe sa ruskim diplomatama.

Tokom višemesečnog nadzora dokumentovani su tajni sastanci, razmena novca i predaja memorijskih kartica sa dokumentima za koje tužilaštvo tvrdi da sadrže poverljive podatke.

Među informacijama koje su, prema optužnici, bile predmet interesovanja nalazili su se podaci o protivvazdušnim sistemima "Grifo" i "Aster", aktivnostima NATO-a, italijanskom vojnom prisustvu u Bugarskoj, kao i planovima vezanim za vojnu pomoć Ukrajini.

Foto: Shutterstock

Jedan od osumnjičenih, Gavino Raul Piras, odbacuje optužbe, tvrdeći da je ruskoj strani dostavljao isključivo informacije prikupljene iz javno dostupnih izvora i kroz sopstveni analitički rad.

Tužilaštvo, međutim, smatra da je među zaplenjenim materijalom pronađena dokumentacija sa oznakom poverljivosti.

Tajani: Rusija protiv zapadnih država koristi "hibridne metode delovanja"

Nakon odluke o proterivanju diplomata, u Ministarstvo spoljnih poslova Italije pozvan je ambasador Rusije u Rimu Aleksej Paramonov, kojem je uručen zvaničan protest zbog, kako je saopštila italijanska strana, "ilegalnih aktivnosti koje predstavljaju ozbiljno mešanje u nacionalnu bezbednost Italije".

Antonio Tajani Foto: AP

Šef italijanske diplomatije Antonio Tajani izjavio je da Rusija protiv zapadnih država koristi "hibridne metode delovanja", dok je italijanska odluka, kako je rekao, zasnovana na rezultatima istrage i prikupljenim dokazima.

Moskva odbacuje optužbe

Ruska strana odbacila je optužbe. Ambasador Paramonov ocenio je da Rim pokušava da ograniči uticaj Rusije u Italiji proterivanjem diplomata i poručio da to neće postići.

1/6 Vidi galeriju Vladimir Putin, Sergej Lavrov i Dmitrij Peskov Foto: AP/Pavel Bednyakov, EPA/Sergei Chirikov Pool, EPA/Michael Klimentyev Sputnik K

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije najavilo je da će odgovoriti recipročnim merama.