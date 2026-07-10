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Najmanje 15 kuća je uništeno ili oštećeno

Najmanje 15 kuća je uništeno ili oštećeno

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U ruskom bombardovanju područja Zaporožjapoginula je jedna osoba, saopštile su danas ukrajinske lokalne vlasti na društvenim mrežama.

Šef regionalne administracije Zaporožja Ivan Fedorov rekao je da su bombe koje su bacili ruski avioni izazvale razaranje u gradu, gde je poginula jedna osoba, a četiri su povređene, među kojima jedno dete.

"Najmanje 15 kuća je uništeno ili oštećeno", dodao je Fedorov.

U Zaporožju se nalazi i velika nuklearna elektrana koju je zauzela Rusija na početku invazije na Ukrajinu krajem februara 2022. godine.