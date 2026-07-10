Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da su se Sjedinjene Države složile da nastave pregovore sa Iranom, ali je ponovio da je prekid vatre između dve zemlje završen.

"Iran nas je zamolio da nastavimo 'razgovore'. Složili smo se da to učinimo, ali su im Sjedinjene Države nedvosmisleno rekle da je prekid vatre završen", objavio je Tramp na svojoj platformi Truth Social.