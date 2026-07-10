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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je ostavio instrukcije o odgovoru Vašingtona ukoliko Iran uspe u, kako je naveo, planovima za njegovu likvidaciju, poručivši da bi u tom slučaju usledio odgovor kakav Teheran "nikada ranije nisu videli".

U intervjuu za Njujork post, Tramp je rekao da se već duže vreme navodno nalazi na meti Irana.

"Na njihovoj sam listi već dugo. To je ono sa čim se suočavamo. Jedino što sam uradio jeste da sam ostavio instrukcije da, ako mi se nešto dogodi, oni budu bombardovani razmerama kakve nikada ranije nisu videli", rekao je Tramp.

Upitan da prokomentariše medijske navode da je Izrael ove sedmice upozorio na obaveštajne podatke o navodnoj zaveri za atentat na američkog predsednika, Tramp je rekao da nije bilo novih saznanja o takvom planu, ali je ponovio tvrdnju da Iran već godinama želi njegovu smrt.

1/8 Vidi galeriju Napadi na Teheran u Iranu Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP

"Ne, ne. Izrael nije otkrio ništa novo. Već dugo sam broj jedan na njihovoj listi i to je jednostavno tako", rekao je Tramp i u šali dodao - "Nadam se da ću vam nedostajati".

Iran, kako navodi njujorški list, otvoreno preti Trampu od 2020. godine, kada je po njegovom naređenju izveden napad u kojem je poginuo iranski general Kasem Sulejmani.

Tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana dodatno su pojačane ove sedmice, a tokom sahrane ubijenog vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija demonstranti su nosili velike transparente sa pozivima na ubistvo Trampa.