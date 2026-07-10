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Vrhovni komandant ukrajinske vojske Aleksandar Sirski izjavio je danas da je od početka godine uRusiji pogođeno oko 700 meta tokom akcija oružanih snaga zemlje koje potkopavaju ruske ratne napore.

Sirski je rekao da su zbog toga Rusi morali da smanje svoje ofanzivne operacije uprkos brojčanoj nadmoći.

Usred "40-dnevne" operacije prisiljavanja Rusije da okonča rat, Sirski je rekao da su ruske snage značajno usporile na frontu u prvoj polovini 2026. godine, ali da je Kijev još uvek "daleko od prekretnice u ratu".

Sirski i Zelenski Foto: Ministarstvo Odbrane Ukrajine

Sirski je u izveštaju objavljenom danas na Telegramu procenio da Rusija nije uspela da postigne ciljeve svoje ofanzive, iako je Moskva imala "gotovo dvostruko više vojnika i isto toliko opreme".

Prema njegovim rečima, ruske snage, koje su ranije sprovodile "aktivne ofanzivne operacije na 13 pravaca", sada nastavljaju samo na najviše "šest ili sedam" i trpe velike gubitke dok Kijev sprovodi "strategiju iscrpljivanja" protivnika.

1/9 Vidi galeriju Ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Printskrin TV Zvezda

Sirski je pohvalio ukrajinske napade dugog dometa koji su od početka godine ciljali 697 lokacija u Rusiji, uzrokujući, prema njegovim rečima, više od 6,1 milijardi dolara (približno 5,3 milijarde evra) direktnih i indirektnih ekonomskih gubitaka.

Ukrajinski napadi na rusku naftnu infrastrukturu poslednjih meseci izazvali su nestašicu goriva u mnogim ruskim regionima i na Krimu, poluostrvu koje je Rusija pripojila 2014. godine.

Rusija je u sredu uvela zabranu izvoza dizela, nakon što je već uvela niz drugih ograničenja poslednjih meseci.

Sirski je ponovio uticaj napada srednjeg dometa, za koje je rekao da su pogodili više od 7.000 neprijateljskih ciljeva tokom tog perioda.

1/15 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Pr, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Međutim, vrhovni komandant je upozorio da Moskva teži ostvarivanju svojih vojnih ciljeva na istoku Ukrajine.

"Intenzitet raketnih i napada dronova nastavlja da raste, kao i upotreba vođenih bombi i broj zločina počinjenih protiv civilnog stanovništva", rekao je Sirski i dodao da se "neprijatelj ne sme potcenjivati".

Njegova izjava dolazi dva dana nakon samita NATO-a u Ankari, gde je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obezbedio nove obaveze Zapada u vezi sa protivvazdušnom odbranom.

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) je objavio svoj načelni pristanak da se Ukrajini dozvoli proizvodnja raketa presretača Patriot po licenci, što se smatra neophodnim za suprotstavljanje ruskim balističkim raketama.