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Britanska policija pokrenula je danas istragu zbog sumnje na ubistvo bivše mlađe ministarke i poslanice Konzervativne partije En Vidikomb (78), koja je pronađena mrtva u svom domu na jugozapadu Engleske, saopštile su danas lokalne vlasti.

Vidikomb, nekadašnja mlađa ministarka za zatvorski sistem i poslanica u Donjem domu britanskog parlamenta, pronađena je u četvrtak u mestu Hejtor, na obodu Nacionalnog parka Dartmur, sa "teškim povredama", navodi se u saopštenju policije Devona i Kornvola, preneo je Euronews.

"Naša istraga ubistva nalazi se u ranoj fazi, ali brzo napreduje. Angažujemo sve neophodne resurse kako bismo utvrdili šta se tačno dogodilo i pronašli osobu odgovornu za ovaj zločin, za koju verujemo da je belac", navodi se u saopštenju policije Devona i Kornvola.

Policija je, navodi Rojters, saopštila da je u četvrtak oko podneva pozvana na adresu bivše ministarke, gde je pronašla njeno telo sa teškim povredama.

"Policijska traka i dalje se nalazi oko objekta, dok specijalizovani policijski timovi nastavljaju forenzičke preglede", navodi se u saopštenju.

Britanska ministarka unutrašnjih poslova Šabana Mahmud izjavila je da su okolnosti smrti Vidikomb "izuzetno uznemirujuće".

Vidikomb je postala široko poznata javnosti nakon što je napustila parlament, učestvujući u rijaliti programima poput "Velikog brata".

Kasnije se pridružila Bregzit partiji i postala portparolka stranke Reform UK, poznate po stavovima protiv imigracije.

Vidikomb je bila poslanica Konzervativne partije u britanskom parlamentu od 1987. do 2010. godine, a tokom mandata bivšeg britanskog premijera Džona Mejdžora obavljala je nekoliko mlađih ministarskih funkcija.

Tokom svoje političke karijere, Vidikomb je bila poznata po svojim konzervativnim stavovima, uključujući protivljenje abortusu i proširenju prava LGBTQ+ zajednice.

Takođe, napominje Rojters, branila je politiku vezivanja trudnih zatvorenica tokom porođaja kako bi se sprečilo njihovo bekstvo.

Iako neudata i "samoproglašena devica", hvalila je i zagovarala porodične vrednosti, a BBC dodaje i da je bila članica Konzervativnog hrišćanskog društva i da je zastupala ponovno uvođenje smrtne kazne.