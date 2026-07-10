Snimak koji je objavio Pentagon prikazuje neidentifikovani objekat zabeležen vojnim senzorima tokom jednog od prijavljenih incidenata sa NLO pojavama.

Slušaj vest

VAŠINGTON - Pentagon je u petak objavio novu seriju dokumenata u vezi sa NLO pojavama, odnosno neidentifikovanim anomalnim pojavama (UAP), uključujući i izveštaj vojnog pilota koji je naveo da je misteriozni objekat bio „drugačiji od svega što sam video“ tokom 28 godina službe.

U petak je objavljeno ukupno 40 fajlova — 14 dokumenata, 19 video-snimaka, četiri audio-zapisa i tri fotografije. Materijali potiču iz različitih institucija: Pentagona, NASA, CIA, FBI i Ministarstva energetike, prenosi CBS News.

Pentagon je nove fajlove objavio na svojoj internet stranici posvećenoj NLO pojavama, gde se nalazi materijal objavljen u skladu sa izvršnom uredbom koju je predsednik Donald Tramp potpisao ranije ove godine.

Šta se nalazi u novim dokumentima o NLO pojavama?

Objavljivanje je slično prethodnim izdanjima — većinom se radi o istorijskim dokumentima i video-snimcima koji su uglavnom bez većih izmena, dok drugi fajlovi detaljno opisuju novije događaje.

Jedan od značajnijih dokumenata Ministarstva energetike odnosi se na upad neidentifikovanog objekta u vazdušni prostor iznad nuklearnog postrojenja poznatog kao Pantex, u blizini Amarila u Teksasu, u septembru 2015. godine. Dokument sadrži svedočenje dvojice službenika koji su pratili objekat, dok je nuklearno postrojenje bilo stavljeno pod bezbednosnu blokadu.

„Iako nisu uspeli da sustignu objekat, zaustavili su vozilo i izašli napolje. Kada su izašli, primetili su da objekat nije proizvodio nikakav zvuk. Takođe, službenici su naveli da nisu mogli da identifikuju bilo kakav pogonski sistem na objektu dok su ga posmatrali dvogledom“, navodi se u izveštaju. „Nakon što su ga posmatrali jedan do dva minuta, objekat je nastavio kretanje ka severu i napustio područje.“

Oko polovine objavljenih fajlova datira iz 2010. godine ili kasnije, a među njima su i video-snimci infracrvenih kamera koje koriste vojne jedinice. Zrnasti snimci prikazuju neobjašnjive objekte i susrete zabeležene širom sveta, uključujući područja iznad zapadnog Pacifika, Atlantskog okeana i Bliskog istoka.

Jedan od tih incidenata dogodio se iznad Atlantika 2020. godine. Fajlovi uključuju snimak objekta koji je, prema pratećem izveštaju člana posade američke mornarice, bio „tamnije, kestenjaste boje, visine oko 3,6 do 4,5 metara“. Izveštaj je u velikoj meri cenzurisan.

„Po strukturi je izgledao kao veliki, donekle deformisani balon, ali nismo mogli da potvrdimo tu pretpostavku dok smo prolazili pored njega“, napisao je oficir za sisteme naoružanja, nakon čega slede dva cenzurisana reda. „Zatim smo se vratili na brod, gde smo bez problema sleteli.“

Izveštaj je poznat kao „range fouler debrief“, odnosno standardizovani obrazac koji američka mornarica koristi za beleženje okolnosti u vezi sa neovlašćenim prodorom u kontrolisani vazdušni prostor tokom aktivnih vojnih operacija ili obuke.

U još jednom izveštaju opisan je objekat koji je jedan pilot video 2019. godine iznad istočnog dela SAD, zajedno sa još četvoricom pripadnika posade.

„Primetio sam objekat sa karakteristikama leta koje se razlikuju od svega što sam video tokom svojih 28 godina rada u američkom Ratnom vazduhoplovstvu i Mornarici“, napisao je pilot. „Mali objekat se nalazio ispod nas i delovalo je da se kreće pravolinijski u suprotnom smeru od našeg kretanja velikom brzinom. Pratio sam ga oko 10 do 15 sekundi pre nego što smo uključili snimač kako bismo obezbedili priloženi video. Kada sam pokušao da zumiram kako bih dobio veću rezoluciju, brzina objekta ga je izbacila iz mog vidnog polja i nisam uspeo ponovo da ga pronađem, čak ni pri manjem uvećanju. Nakon analize posle leta, objekat je izgledao pravougaonog oblika. Drugi ljudi sa istim ili većim iskustvom takođe nisu bili sigurni šta bi ovaj objekat mogao biti.“

Video-snimak incidenta prikazuje ono što izgleda kao objekat koji se kreće velikom brzinom.

Najnoviji događaji opisani u četvrtoj grupi objavljenih fajlova dogodili su se 2025. godine u blizini Kine, pod nadležnošću američke vojne Indo-pacifičke komande. Na jednom snimku vojni senzor prati „oblik kontrasta koji podseća na šestokraku zvezdu“ iznad Žutog mora. Drugi snimak, čini se, prikazuje praćenje objekta iznad Istočnog kineskog mora tokom nekoliko minuta.

Istorijski zapisi uključuju i transkript konferencije održane 1949. godine u Los Alamosu u Novom Meksiku, na kojoj su učestvovali vodeći fizičari i naučnici, uključujući i neke od onih koji su radili na projektu „Menhetn“. Učesnici konferencije pokušali su, ali nisu uspeli, da objasne pojavu takozvanih „zelenih vatrenih lopti“ koje su primećene iznad nuklearne laboratorije.

Jedna teorija tvrdila je da je reč o meteorima koji ulaze u atmosferu, ali je jedan istaknuti astronom naveo da „ništa slično ovome nikada nije primećeno u slučaju pada meteorita“.

Pentagon je saopštio da objava od petka nije poslednje otkrivanje podataka u okviru predsedničke izvršne uredbe.