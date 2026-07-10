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Britanska policija je saopštila da je danas uhapsila 26-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je ubio En Vidikomb, bivšu poslanicu parlamenta iz redova konzervativaca, pobornicu izlaska Velike Britanije iz Evropske unije i učesnicu rialiti šou-programa.Vidikomb (78) je juče pronađena mrtva sa teškim povredama u svojoj kući u Hejtor Vejlu koja se nalazi na obodu Nacionalnog parka Dartmur, na jugozapadu Engleske.

Ne postoji uverenje da je ubistvo teroristički akt, a nema ni informacija koje bi ukazivale da je motiv zločina politički, rekao pomoćnik šefa policije za oblasti Devon i Kornvol, Met Longmanl, koji nije spominjao neki drugi motiv, a dodao je da je osumnjičeni u pritvoru i da se istraga nastavlja.

"Ovo su stvarno šokantne vesti, i moje misli - i rekao bih misli svakog od nas - biće sa porodicom i prijateljima En Vidikomb u ovom užasnom trenutku", rekao je britanski premijer Kir Starmer koji je pripadnik Laburističke partije, i dodao. "En je bila istaknuta poličarka dugi niz godina, imala je mnoga dostignuća, i ovo je ogroman, ogroman gubitak".

Vidikomb je u vladi konzervativaca bila ministarka za zatvorski sistem u okviru Ministarstva pravde.

Do istinske slave došla je po izlasku iz parlamenta, kada je postala učesnica rialiti šou programa Strictly Come Dancing i Veliki Brat sa poznatima.

Kao evroskeptik, kasnije se učlanila u Bregzit partiju i postala portparolka antiimigrantske stranke Reformišimo Ujedinjeno Kraljevstvo (Reform UK) Najdžela Faraža.

Kao članica Konzervativne partije, bila je poslanica u donjem domu britanskog parlamenta od 1987. do 2010. godine. Bila je poznata po socijalno konzervativnim gledištima. Bila je protivnica prava na abortus i širenju prava LGBTQ manjina.

Premijer Starmer nije želeo da nagađa da li je ubistvo politički motivisano i rekao je da je bezbednost poslanika "od najveće važnosti", a pozvao je i narod da se izdigne iznad političkih razlika.

U poslednjih 10 godina, dva aktivna britanska poslanika su ubijena. Laburistu Džoa Koksa ubio je 2016. godine desničarski ekstremista. Konzervativca Dejvida Emisa nožem je 2021. godine ubio čovek koji se inspirisao zlodelima terorističke grupe Islamska država.

Bivši premijer, konzervativac Boris Džonson, opisao je Vidikomb kao "bregzitersku heroinu i veliku govornicu koja je torijevsku (konzervativnu) publiku umela da dovede do takve ekstaze da je posle nje teško bilo uraditi bilo šta".