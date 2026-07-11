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Na 12 mrtvih popeo se potvrđeni bilans šumskog požara koji je izbio u četvtak popodne u provinciji Almeria u španskoj Andaluziji. Ranjeno je osam ljudi.

Za daljih 19 osoba se traga, a spasilačke službe u toj oblasti nastavljaju s traganjem i spasilački operacijama, izjavio je danas predsednik andaluzijske vlade Huan Moreno, koga su citirale novinske agencije.

1/11 Vidi galeriju Požari u Španiji Foto: Printskrin

Vatrogasci nastoje da stave oganj po pod kontrolu. Prve vesti su govorile o 12 žrtava požara, španske vlasti su taj broj snizile na 11 mrtvih, a sada se opet taj broj popeo na 12. Većina žrtava su bili stranci, turisti koji nisu poslušali naloge da ostanu u mestu, nego su odlučili da odu u svojim vozilima, saopštio Antonio Sanz, andaluzijski ministar zdavlja i šef kriznog štaba.

Plamen se veoma brzo proširio u šumske oblasti oko mesta Galardos u provinciji Almeria, koji je omiljena destinacija.

U jednom vozilu pronađene su četiri osobe koje su, po svoj prilici, iz Velike Britanije jer je volan njihovog auta bio na desnoj strani, izjavio Sanz.

Drugih sedam ljudi nađeno je pošto su izvesno napustili svoja vozila i pokušali da pobegnu peške trasom koja nije bila deo evakuacionog plana.

Posledice su zaista strašne. Sve govori da je većina žrtava, ili čak svi, strani državljani, rekao Sanz. Okolnosti podsećaju na događaje u susednom Portugalu iz juna 2017. kada je ogroman šumski požar ubio više od 60 ljudi, a desetine njih bilo je ranjeno, pri čemu je polovina žrtava izgorela u automobilima prilikom pokušaja da ih napuste, napisala agencija Reuters.