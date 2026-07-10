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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potpisao je dekret o stvaranju komande za dalekometni uticaj na Rusiju, u okviru Oružanih snaga Ukrajine, koja će koncentrisati raspoložive resurse za smanjenje ratnog potencijala Rusije, preneo je danas Ukrinform.

Zelenski je ovo objavio tokom večernjeg video obraćanja, navela je agencija.

“Danas sam potpisao dekret o stvaranju posebne komande u okviru Oružanih snaga u vezi dugoročnog, globalnog uticaja na Rusiju tokom ovog rata. Ova komanda mora da skoncentriše sto posto raspoloživih resursa kako bi se dodatno značajno smanjio ratni potencijal Rusije”, istakao je on.

Prema rečima Zelenskog, komandant u ovoj sferi biće jak i svakako najiskusniji.

Ukrajinski predsednik je istovremeno objavio da će biti sprovedena neophodna transformacija jurišnih trupa.

“Postoji mnogo pitanja i problema koje treba rešiti, pre svega u odnosu prema ljudima. Organi za sprovođenje zakona preduzimaju proceduralne korake. Takođe će biti promena na nivou komande jurišnih trupa“, rekao je on.

Zelenski je ranije izjavio da su ove nedelje ukrajinski dronovi pogodili rusku rafineriju nafte koja se nalazi 2.500 kilometara od Ukrajine, tako da od sada, kako je naveo, nijedna ruska rafinerija neće biti van domašaja ukrajinskog oružja.