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Grčka policija je u petak uhapsila dve osobe zbog napada "Molotovljevim koktelima" iz 2010. godine, kada su tri osobe poginule u banci zapaljenoj tokom masovnih demonstracija protiv mera štednje.

Troje zaposlenih u Marfin banci - muškarac i dve žene, od kojih je jedna bila trudna - ostali su zarobljeni u zgradi na koju su demonstranti bacili "Molotovljeve koktele", pošto se vatra naglo proširila.

Ta ekspozitura Marfin banke u Atini našla se na ruti protesta desetina hiljada građana, koji su stupili u generalni štrajk zbog rigoroznih mera štednje, koje je vlada uvela da bi dobila prvi paket pomoći od Međunarodnog monetarnog fonda i članica evrozone.

Iako su se gušili od dima, troje zaposlenih je u jednom trenutku uspelo da izađe na mali balkon, ali su demonstranti u masi vikali da ih ostave da izgore jer su radili za vreme generalnog štrajka. Vatrogasci su kasno stigli zbog velike gužve.

Ova hapšenja su prva zbog bacanja "Molotovljevih koktela" na banku otkako je prvobitni osumnjičeni oslobođen svih optužbi.

Tri službenika banke su 2013. osuđena zbog nepreduzimanja adekvatnih bezbednosnih mera unutar napadnute ekspoziture, a grčke vlasti su 2020. ponovo otvorile istragu.

Napad na ekspozituru Marfin banke 5. maja 2010. izveden je u ranoj fazi grčke finansijske krize koja je trajala gotovo deceniju. Grcima su tokom krize nametnute oštre mere štednje, uključujući oštro smanjenje penzija i plata, da bi zemlja dobila tri paketa pomoći od međunarodnih poverilaca.

Finansijska kriza je uništila četvrtinu grčke ekonomije i mnoge građane gurnula u siromaštvo, budući da je nezaposlenost skočila na oko 27 odsto. Grčka ekonomija se od tada postepeno oporavila, ali je kriza ostavila dubok trag u grčkom društvu.

Grčka policija je u petak izvela hapšenja i u vezi sa serijom bombaških napada uperenih protiv članova vladajuće konzervativne stranke Nova demokratija. U tim napadima, izvedenim 1. jula, jedna osoba je poginula, a četiri su povređene.