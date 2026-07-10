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AMERIKA POVUKLA AVIONE IZ IZRAELA: Stelt lovci F-22 na putu ka SAD (VIDEO)
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Američka vojska je danas povukla svoje napredne stelt borbene avioneiz izraelske vazduhoplovne baze na jugu Izraela, preneo je Tajms of Izrael.
Najmanje 10 stelt lovaca F-22, koji su bili raspoređeni u bazi Ovda izraelskog vazduhoplovstva, odletelo je u bazu britanskog vazduhoplovstva Ferford u Ujedinjenom Kraljevstvu, na putu ka SAD.
Snimci objavljeni na platformi Iks prikazuju avione kako sleću u britansku vazduhoplovnu bazu,
Lovac F-22, kojim upravlja isključivo američko vazduhoplovstvo, predstavlja najnapredniji avion lovac na svetu koji postiže neuporedivu brzinu, poseduje manevarsku sposobnost i stelt tehnologiju u borbi u vazduhu.
Ovi lovci raspoređeni su u Izraelu pre nedavnog rata sa Iranom, podsetio je list.
Kurir.rs/Tajms of izrael
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