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Američka vojska je danas povukla svoje napredne stelt borbene avioneiz izraelske vazduhoplovne baze na jugu Izraela, preneo je Tajms of Izrael.

Najmanje 10 stelt lovaca F-22, koji su bili raspoređeni u bazi Ovda izraelskog vazduhoplovstva, odletelo je u bazu britanskog vazduhoplovstva Ferford u Ujedinjenom Kraljevstvu, na putu ka SAD.

Snimci objavljeni na platformi Iks prikazuju avione kako sleću u britansku vazduhoplovnu bazu,

Lovac F-22, kojim upravlja isključivo američko vazduhoplovstvo, predstavlja najnapredniji avion lovac na svetu koji postiže neuporedivu brzinu, poseduje manevarsku sposobnost i stelt tehnologiju u borbi u vazduhu.

Ovi lovci raspoređeni su u Izraelu pre nedavnog rata sa Iranom, podsetio je list.

Kurir.rs/Tajms of izrael

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