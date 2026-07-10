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Snimci ekstremnog nasilja i brutalnosti obilaze internet, pošto je razjarena masa linčovala jednog muškarca tokom protesta koji su izbili ove nedelje povodom silovanja i ubistva 11- godišnje devojčice u indijskoj državi Zapadni Bengal.

Kako je saopštila indijska policija, privedeno je na desetine ljudi koji su učestvovali u protestima zbog nasilja i vandalizma.

Na video-snimku koji kruži mrežama vidi se trenutak kada polugo muškarac, sa rukama vezanim konopcem, postaje žrtva brutalnog napada desetina okupljenih koji ga besomučno tuku, dok on uzalud pokušava da se zaštiti.

Prema izveštaju Reuters-a, demonstranti blokiraju puteve i pale vozila otkako je u nedelju pronađeno telo devojčice u jednom jezeru, dan nakon njenog nestanka u gradu Baruipur u državi Zapadni Bengal, oko 30 kilometara od Kalkute.

"Do sada smo uhapsili 35 osoba zbog nasilja i vandalizma... ostali učesnici se identifikuju preko brojnih video-snimaka koji su postali viralni", izjavio je za Reuters visoki zvaničnik državne policije Arvind Kumar Anand.

Istovremeno, policija je naglasila da je pucala i ubila jednog od četvorice muškaraca koji su bili uhapšeni zbog silovanja i ubistva devojčice. Osumnjičeni, Prabhas Mondal, upucan je u sredu u ranim jutarnjim satima dok je pokušavao da pobegne, nakon što je u okviru istrage bio izveden na mesto zločina, navodi se u saopštenju policije.

Majka odbila da preuzme njegovo telo

Mondalova majka odbila je da preuzme njegovo telo, rekavši da ne želi da ga donosi kući jer njen sin "nije uradio pravu stvar".

"Za greh koji je moj sin počinio, stigla ga je kazna", izjavila je ona u jednom televizijskom intervjuu.

ndijski mediji citirali su porodicu jednog od preostalih osumnjičenih, koja tvrdi da je njihov rođak nevin i da je uhapšen zbog pogrešne identifikacije. Nije bilo izveštaja o izjavama porodica druga dva osumnjičena muškarca.

"Neće biti milosti"

Suvendu Adhikari, koji je stupio na dužnost premijera Zapadnog Bengala nakon pobede partije Baratana Džanata indijskog premijera Narendre Modija na državnim izborima u maju, izjavio je da "neće biti milosti" za one koji čine zločine poput silovanja i nasilja, kao ni za one koji prebijaju na smrt "nevini ljude koji ni za šta nisu krivi".

"Ova nova vlada će goniti takve kriminalce koristeći sve zakonske okvire i osiguraće da pravda bude zadovoljena", poručio je Adhikari juče u objavi na mreži X.

Ovaj slučaj ponovo je pokrenuo ozbiljnu zabrinutost u vezi sa bezbednošću žena i devojčica u Indiji, uprkos strožim zakonima koji su uvedeni nakon masovnog silovanja i ubistva 22-godišnje devojke u Delhiju 2012. godine, što je tada izazvalo proteste širom zemlje.

Četvorica muškaraca koji su tada osuđeni za to ubistvo su obešeni.

Zapadni Bengal našao se u centru svetske pažnje i 2024. godine, nakon silovanja i ubistva lekarke na stažiranju na Medicinskom fakultetu i Univerzitetskoj bolnici RG Kar u Kalkuti, što je bio zločin koji je pokrenuo masovne proteste širom zemlje zbog bezbednosti žena.