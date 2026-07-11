Slušaj vest

Intervencija kao iz akcionih filmova na jednom od najprometnijih bulevara u Bukureštu!

Specijalne jedinice su upale sa spoljne strane zgrade visoke oko 30 metara kako bi oslobodile muškarca kojeg je njegova partnerka držala kao taoca. Žena je pretila da će se ubiti ukoliko joj se neko približi.

Akcija spasavanja uspešno je završena, ali razlog sukoba i dalje ostaje misterija. Komšije kažu da je muškarac ugledni advokat, dok je žena cenjena fitnes trenerka i sudija u bodibildingu.

Specijalci su se spuštali konopcima niz zgradu visoku gotovo 30 metara do sedmog sprata, do stana u kojem se nalazila 56-godišnja žena sa svojim partnerom, tri godine mlađim od nje. Njih dvoje su se svađali tokom celog dana, a muškarac je navodno i udaren. Njegov brat je pozvao broj 112 kada je video da su se njih dvoje zaključali u stanu.

Gotovo dva sata policajci su pregovarali sa ženom kroz vrata stana. Ona im je rekla da će se povrediti ukoliko joj se neko približi. Kada su procenili da je pravi trenutak, policajci i specijalne jedinice ušli su istovremeno kroz vrata i kroz prozor.

Nervni slom

"Nije želela da izađe iz kuće, a nije ni njemu dozvoljavala da izađe. Rekla je da će, ako neko upadne kod nje, skočiti kroz prozor i da ne želi da izađe, jer ne želi da ide u zatvor", ispričala je jedna svedokinja.

Žena već 20 godina živi u zgradi na Bulevaru Iuliu Maniu u Bukureštu. Ona i njen partner su, inače, cenjeni u kraju. Muškarac je navodno advokat, dok žena poseduje sportski klub i poslednjih godina je trenirala brojne mlade ljude koji su postali šampioni ili instruktori bodibildinga, fitnesa i pilatesa.

"Bila je svetska šampionka u bodibildingu. Bila je u stanu sa svojim dečkom. Veoma dugo su zajedno. Policija je došla nakon nekoliko prijava. Ona je vikala već tri dana", rekla je jedna komšinica.

"Svađali su se veoma dugo pre nego što je policija došla. Neko sa sprata je čuo da je bilo gore nego inače. Oni imaju svoju istoriju... nisu se baš najbolje slagali", dodala je druga svedokinja.

Ženu su policajci odveli u bolnicu, gde će lekari obaviti više pregleda kako bi utvrdili šta je izazvalo nervni slom.

"Ljudi koji zapadnu u ovakva, nelečena depresivna stanja zaista pokušavaju da prežive svaki dan. A mi, ljudi oko njih, možemo ih doživljavati kao potpuno normalne osobe", izjavila je psiholog Lilijana Hadži.

Partner žene je odveden na saslušanje kako bi ispričao sve detalje sukoba. Ipak, odbio je da podnese prijavu protiv nje.