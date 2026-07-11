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Oslobođeni su učenici, koje su na jugozapadu Nigerije oteli naoružani muslimanski ekstremisti, saopštila je vlada ove zemlje.

Do otmice je došlo 15. maja, u provinciji Ojo. Vladin portparol Bajo Onanuga nije precizirao koliko je učenika spaseno, a zna se da je bilo oteto više od 40 osoba, uključujući nekoliko nastavnika. Jedan od njih je ubijen ubrzo posle otmice.

Osam ekstremista je uhapšeno prilikom akcije oslobađanja, a neodređeni broj njih je ubijen, rekao je Onanuga.

Otmice su se uglavnom dešavale na severu Nigerije, a njihovo prenošenje na jug predstavlja eskalaciju u bezbednosnoj krizi koja pogađa najmnogoljudniju zemlju Afrike.

Iste sedmice kad u Ojou, do otmica je došlo i na severu, u Bornou. Tamo su otete desetine dece.

Otmice po školama česta su pojava u Nigeriji, gde naoružane grupe iznuđuju od vlade novac za otkup.

Kurir.rs/Beta

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