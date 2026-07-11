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Prve eksplozije čule su se oko 3:38 časova, pre nego što su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost u glavnom gradu u 3:40, a potom i u okolnoj Kijevskoj oblasti u 3:54 sati.

1/8 Vidi galeriju Ruski napad balističkim raketama na Kijev Foto: GENYA SAVILOV / AFP / Profimedia, Evgen KOTENKO / AFP / Profimedia

- Neprijatelj napada prestonicu raketama. Molimo građane da ostanu na bezbednim mestima - napisao je na Telegramu načelnik Kijevske gradske vojne administracije Timur Tkačenko.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko kasnije je potvrdio da je grad bio meta balističkih raketa.

- Broj povređenih u prestonici porastao je na šest - saopštio je Tkačenko u prvim izveštajima.

Tri osobe su prevezene u bolnicu, dok je još troje povređenih zbrinuto na licu mesta. Zvaničnici tada nisu izneli dodatne informacije o njihovom zdravstvenom stanju.

Pogođena četiri gradska okruga

U napadima su pogođena četiri gradska okruga Kijeva, a oštećeni su civilni objekti koji nisu namenjeni za stanovanje u Dnjeprovskom i Svjatošinskom okrugu. Nadležne službe su nastavile da procenjuju razmere pričinjene štete.

Prema preliminarnim informacijama ukrajinskih kanala za praćenje vojnih aktivnosti, Rusija je možda upotrebila balističke rakete "Iskander-M" ili rakete sistema S-300/S-400 lansirane iz ruske Brjanske oblasti.

Ukrajinske vlasti još nisu zvanično potvrdile tačan tip upotrebljenih projektila.

Među povređenima i dete

Kasnije je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine (DSNS) saopštila na Fejsbuku da je u ruskom napadu tokom noći između 10. i 11. jula povređeno deset osoba, uključujući jedno dete.

- Ovo je treći put u toku nedelju dana da je Rusija izvela ciljano granatiranje Kijeva. Udarima i požarima pogođeni su Solomjanski, Darnjicki i Dnjeprovski okrug - navela je DSNS.

Požari i oštećenja infrastrukture

U Solomjanskom okrugu izbio je požar nakon što je pogođena trospratna poslovno-magacinska zgrada. Vatrogasci su uspeli da ugase požar. Na drugoj lokaciji udarni talas oštetio je železničku lokomotivu.

U Darnjickom okrugu, nakon udara u kolovoz, izbio je požar u elektrokomandnoj prostoriji semaforskog sistema. I taj požar je ugašen, dok su na obližnjim stambenim zgradama popucali prozori. U Dnjeprovskom okrugu, usled raketnog udara, izbio je požar u jednom skladištu.

Ruski vazdušni napadi na Zaporožje: Jedna osoba poginula, najmanje 29 povređeno

Više ruskih vazdušnih udara pogodilo je 10. jula civilnu infrastrukturu u jugoistočnom ukrajinskom gradu Zaporožju, pri čemu je jedna osoba poginula, a najmanje 29 je povređeno, saopštio je guverner Zaporoške oblasti Ivan Fedorov.

Ruske snage napale su grad navođenim avionskim bombama (KAB), oštetivši stambene i nestambene objekte. Nakon napada, Fedorov je rekao da su vlasti započele evakuaciju stanara iz oštećene stambene zgrade pogođene u udaru.

Među povređenima je najmanje jedno dete, naveo je guverner. Hitne službe i dalje rade na terenu i pružaju pomoć ugroženima.

- Za sada je poznato da su grad pogodile tri navođene avionske bombe. Jedna od njih nije eksplodirala i nalazi se u jednom od stambenih naselja - izjavila je Ana Tkačenko, portparolka Glavne policijske uprave Zaporoške oblasti.

Fedorov je pozvao građane da ostanu na bezbednim mestima i prate uputstva policije i službi za vanredne situacije dok traje akcija saniranja posledica napada.

Grad na prvoj liniji fronta

Zaporožje, jedan od najvećih industrijskih centara na jugoistoku Ukrajine, tokom ruske invazije punog obima postalo je grad na prvoj liniji fronta.

Grad se nalazi oko 20 kilometara od borbenih dejstava i često je meta ruskih napada. Zbog blizine linije fronta, ruske snage mogu da ga gađaju širokim spektrom naoružanja.

U ruskim napadima na Sumsku oblast povređeno šest osoba

Šest osoba povređeno je u ruskim napadima na severoistočnu ukrajinskuSumsku oblastu petak, 10. jula, saopštile su regionalne vlasti.

Ruske snage su u večernjim satima napale opštinu Trostjanec mlaznom bespilotnom letelicom, izjavio je guverner Sumske oblasti Oleh Hrihorov, piše "Kijev post".

- Neprijatelj je pogodio objekat civilne infrastrukture - napisao je Hrihorov.

- Dvojica povređenih muškaraca prebačena su u bolnicu. Zadobili su teške povrede, ali je njihovo stanje stabilno.

Rusija je istovremeno napala i opštine Konotop i Sumi, gde su još četiri osobe zadobile lakše povrede.