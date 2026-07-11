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Broj poginulih u nedavnim zemljotresima u Venecueliporastao je na 4.118, novi su podaci koje je u petak objavio predsednik Narodne skupštine Horhe Rodrigez.

1/12 Vidi galeriju Zemljotres u Venecueli - potraga za preživelima i čišćenje ruševina Foto: RONALD PENA R/EFE, Matias Delacroix/AP

U dva razorna zemljotresa koji su krajem prošlog meseca, 24. juna, pogodili Venecuelupovređeno je 16.740 ljudi, a 17.907 ostalo ih je bez krova nad glavom, i te brojke se nisu menjale u odnosu na raniji izveštaj.

1/6 Vidi galeriju Spasioci tragaju za zatrpanima u ruševinama nakon dva razorna zemljotresa u Venecueli Foto: Ronald Peña R/EFE, Pedro Mattey/AP