U dva razorna zemljotresa koji su pogodili Venecuelu povređeno je 16.740 ljudi, a 17.907 ih je ostalo bez krova nad glavom
nacionalna tragedija
4.118 MRTVIH! Porastao broj poginulih posle stravičnih zemljotresa u Venecueli
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Broj poginulih u nedavnim zemljotresima u Venecueliporastao je na 4.118, novi su podaci koje je u petak objavio predsednik Narodne skupštine Horhe Rodrigez.
Zemljotres u Venecueli - potraga za preživelima i čišćenje ruševina Foto: RONALD PENA R/EFE, Matias Delacroix/AP
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U dva razorna zemljotresa koji su krajem prošlog meseca, 24. juna, pogodili Venecuelupovređeno je 16.740 ljudi, a 17.907 ostalo ih je bez krova nad glavom, i te brojke se nisu menjale u odnosu na raniji izveštaj.
Spasioci tragaju za zatrpanima u ruševinama nakon dva razorna zemljotresa u Venecueli Foto: Ronald Peña R/EFE, Pedro Mattey/AP
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U zemljotresima snage od 7,2 i 7,5 po Rihteru najteže su pogođeni glavni grad Venecuele Karacas kao i priobalno područje La Gvaira, a sledilo ih je i više od 600 naknadnih potresa slabijeg intenziteta.
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