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Brazilska influenserka Kauana Biljar (26) poginula je nakon što je pala sa 27. sprata luksuzne stambene zgrade u Dubaiju, a policija istražuje okolnosti njene smrti, uključujući i glasovnu poruku koju je, prema navodima medija, neposredno nakon tragedije poslala njena partnerka Barbara Abrantes.

Kako prenosi brazilski list O Globo, Barbara je u trenutku nesreće bila u stanu. Ubrzo nakon pada navodno je poslala uspaničenu glasovnu poruku prijatelju, moleći za pomoć i govoreći da njeni roditelji ne smeju da saznaju šta se dogodilo.

Istražitelji analiziraju sadržaj te poruke zajedno sa izjavama koje je Barbara dala policiji u okviru istrage o smrti influenserke.

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Kauana Biljar Foto: Instagram/kauanabilhar

Istraga u toku, nijedna mogućnost nije isključena

Policija Dubaija za sada nije isključila mogućnost da je u pitanju krivično delo. Dok forenzički timovi prikupljaju dokaze na mestu tragedije, istražitelji razmatraju sve moguće scenarije - da je smrt posledica nesrećnog slučaja, samoubistva, ubistva ili femicida.

Barbara je bila ta koja je porodicu obavestila o Kauaninoj smrti. Policiji je izjavila da je njihov odnos bio dobar i da među njima nije bilo problema pre tragedije.

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Kauana Biljar Foto: Instagram/kauanabilhar

Nedavno joj poklonila mačku iz snova

Samo nekoliko nedelja pre smrti, Kauana je na društvenim mrežama objavila fotografiju velikog buketa ruža koji je dobila od partnerke, pozirajući sa britanskom kratkodlakom mačkom, koju joj je Barbara poklonila.

U objavi je napisala da joj je devojka ispunila jedan od najvećih životnih snova.

- Hvala ti što si verovala u moje snove kada sam se ja već plašila da verujem u njih. Potpuno sam ispunjena, srećna i još više zaljubljena u tebe - napisala je Kauana.

Posle njene smrti, Barbarin nalog na Instagramu, prema pisanju medija, deaktiviran je.

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Kauana Biljar Foto: Instagram/kauanabilhar

Potresna oproštajna poruka majke

Kauanina majka Darla Biljar potvrdila je vest o smrti ćerke emotivnom objavom na Instagramu.

- Ne postoje reči koje mogu da opišu koliko nam nedostaješ. Danas više nisi pored mene onako kako sam sanjala, ali ćeš zauvek živeti u mom srcu. Volim te beskrajno, moja devojčice. Do dana kada ćemo se ponovo sresti - napisala je ona.

Kauana Biljar imala je više od 20.000 pratilaca na Instagramu, gde je objavljivala sadržaj o luksuznim putovanjima, modnim brendovima i životu u Dubaiju.

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Kauana Biljar Foto: Instagram/kauanabilhar

Policija je pokrenula istragu, a tačan datum njene smrti još nije zvanično saopšten. Brazilsko Ministarstvo spoljnih poslova navelo je da prati slučaj i pruža konzularnu pomoć porodici nastradale.

(Kurir.rs/O Globo/The Sun)

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