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Administracija američkog predsednika Donalda Trampa zahteva od Iranada javno potvrdi da je Ormuski moreuzotvoren za plovidbu i da se obaveže da će obustaviti napade na trgovačke brodove.

Prema rečima trojice američkih zvaničnika koji su u petak razgovarali sa novinarima, Vašington je tu poruku Teheranu preneo direktno, ali i preko regionalnih posrednika.

Američka administracija tvrdi da je Iran prekršio memorandum o razumevanju koji je pre tri nedelje potpisao sa Sjedinjenim Državama, i to ponovljenim napadima na trgovačke brodove u Ormuskom moreuzu i njegovoj blizini.

1/8 Vidi galeriju Satelitski snimci Ormuskog moreuza iz više uglova Foto: Google Earth Printscreen

Amerika traži da Iran potvrdi da je Ormuski moreuz slobodan za plovidbu

Ti napadi izazvali su nekoliko razmena vatre i dodatno ugrozili ionako slab dogovor između dve zemlje, zbog čega je Tramp ove nedelje izjavio da je primirje "završeno".

U Vašingtonu smatraju da činjenica da Iran nije ispunio tako jednostavnu obavezu ozbiljno dovodi u pitanje njegovu spremnost i sposobnost da sprovede znatno složeniji sporazum o nuklearnom programu.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči trebalo bi da se u subotu u Muskatu sastane sa omanskim kolegom Badrom al-Busaidijem kako bi razgovarali o krizi u Ormuskom moreuzu.

1/4 Vidi galeriju Abas Aragči Foto: Khalil Hamra/AP, Khaled Elfiqi/AP, VALENTIN FLAURAUD / AFP / Profimedia

Poslednjih nedelja, još pre potpisivanja memoranduma, Oman je stao uz SAD i svoje saveznike iz Persijskog zaliva i otvorio južni plovni koridor duž svoje obale kako bi brodovi mogli da prolaze kroz moreuz.

Prema tvrdnjama američkih zvaničnika, Iran je bio besan zbog tog poteza jer je on oslabio njegovu pregovaračku poziciju. Navodno su iranski pregovarači američkoj strani rekli da su na brodove pucali radikalni elementi unutar režima kako bi ponovo stekli pregovaračku prednost.

U javnim nastupima iranski pregovarači, komandanti Revolucionarne garde i drugi visoki zvaničnici jedinstveno poručuju da Teheran mora da zadrži kontrolu nad plovidbom kroz Ormuski moreuz.

Aragčijeva poseta Omanu usmerena na pitanja Ormuskog moreuza

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Baghaei izjavio je u petak da će Aragčijeva poseta Omanu biti usmerena upravo na pitanja Ormuskog moreuza i pomorske bezbednosti.

- Iran je prihvatio jasnu odgovornost za uspostavljanje normalnih pravila i pomorskih usluga povezanih sa plovidbom kroz Ormuski moreuz i veoma smo odlučni da tu odgovornost ispunimo. Prema sporazumu, o tome je trebalo da sarađujemo i da se konsultujemo sa Omanom - naglasio je Baghaei.

1/8 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Ales Utouka / Alamy / Profimedia, HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia

Jedan američki zvaničnik rekao je za Axios da se Iran obratio Vašingtonu nakon dvodnevnih sukoba ranije ove nedelje i zatražio nastavak pregovora radi rešavanja spora.

- Rekli su nam: "Pogrešili smo. Napravili smo grešku. Hajde da nastavimo razgovore" - tvrdio je američki zvaničnik.

Baghaei je u petak demantovao da je Iran tražio nove pregovore sa Sjedinjenim Državama i naglasio da je Teheran samo prihvatio zahtev katarskih posrednika da se o toj temi razgovara u Iranu.

"Ako to sutra ne bude njihov stav, neće im biti dobar dan"

Američki zvaničnici takođe tvrde da se unutar iranskog režima vodi borba za prevlast oko sprovođenja memoranduma i nastavka pregovora sa Trampovom administracijom.

- Postoje ljudi unutar njihovog sistema koji žele da postignu dogovor, ali mi ne možemo da donosimo odluke umesto njih. Oni moraju da uspostave kontrolu - upozorio je jedan američki zvaničnik.

Vašington očekuje da će Iran nakon sastanka u Omanu izdati zvanično saopštenje.

- Želimo da javno kažu da će prestati da pucaju na brodove i da izričito ili makar indirektno priznaju da su pogrešili. Na tome sada radimo - rekao je američki zvaničnik.

Dodao je da SAD očekuju da Iran objavi kako će svi plovni koridori u Ormuskom moreuzu biti otvoreni i da prolazak njima neće biti naplaćivan. Drugi američki zvaničnik upozorio je za Axios da će, ukoliko Iran to odbije, uslediti ozbiljne posledice.

- Ako to sutra ne bude njihov stav, neće im biti dobar dan - poručio je.

1/6 Vidi galeriju Iranci nose transparente: "Ubij Trampa" Foto: Vahid Salemi/AP, ATTA KENARE / AFP / Profimedia, Hossein Beris/MEI / Sipa Press / Profimedia

Talasi novih udara na Iran

Sjedinjene Države već su izvele dva talasa napada na Iran kao odgovor na incidente u Ormuskom moreuzu. U četvrtak je situacija bila mirnija nakon što je Tramp signalizirao da je spreman da se vrati diplomatskom rešavanju krize.

Američki zvaničnici tvrde da je tokom tri nedelje direktnih i indirektnih pregovora ostvaren određeni napredak ka mogućem nuklearnom sporazumu.

- Razgovaramo sa ljudima koji imaju ovlašćenja i koji tvrde da žele da postignu dogovor - rekao je jedan američki zvaničnik.

Ipak, priznaju da je kriza u Ormuskom moreuzu otvorila ozbiljna pitanja o tome da li Iran uopšte želi da zaključi nuklearni sporazum i da li bi ga, ukoliko bude postignut, poštovao.

Jedan od zvaničnika istakao je da je Tramp američkim pregovaračima dao dovoljno prostora da pokušaju da postignu dogovor sa Iranom, "ali ne previše prostora ni vremena".

On je potvrdio da Vašington već priprema alternativne scenarije za slučaj da pregovori propadnu.

1/24 Vidi galeriju Ali Hamnei Iran ajatolah sahrana Foto: Khalil Hamra/AP, Printscreen X

Aragči stigao u Oman

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči u međuvremenu je stigao u Oman na razgovore, javila je poluzvanična novinska agencija Tasnim.

1/10 Vidi galeriju Sahrana bivšeg vrhovnog vođe Irana, ajatolaha Alija Hamenija Foto: IRANIAN SUPREME LEADER OFFICE HANDOUT/IRANIAN SUPREME LEADER OFFICE, Altaf Qadri/AP

Eksplozije istočno od Teherana

Za to vreme, snažne eksplozije se čuju istočno od Teherana. Stanovnici Pakdašta i Ćiamdašta, istočno od Teherana, prijavili su da su čuli eksplozije, prema lokalnim medijima.