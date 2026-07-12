Slušaj vest

Otac četvoro dece koja su pronađena mrtva zajedno sa majkom i babom u jednom stanu u američkoj saveznoj državi Njujorkispričao je u kakvim su užasnim uslovima njegova deca živela pre tragedije.

Brejdi Harmon doputovao je u Njujork kako bi preuzeo pepeo svoje dece i odneo ga u Jutu. Slučaj je potresao zemlju, a policija sumnja da je baka otrovala svoje unuke. Kako kaže, ono što je zatekao u stanu duboko ga je potreslo.

Harper (13), Hadson (11) i Gevin i Grejslin (10) pronađeni su mrtvi 23. juna u stanu njihove babe u gradu Mehanikvil, severno od Olbanija, nakon što je policija došla po prijavi zabrinutog komšije koji je osetio neprijatan miris.

U stanu su pronađena i tela Ejmi Stedman (64) (njihove babe) i majke Sare Majers (44). Porodica je pronađena mrtva u babinom stanu, iako su Sara Majers i njena deca živeli u drugom stanu u istom kompleksu stambenih objekata.

Četvoro dece koja su premunula od posledica trovanja hranom Foto: Društvene Mreže

Komšije prijavile neprijatan miris

Komšinica koja je pozvala hitne službe rekla je da se zabrinula jer skoro dve nedelje nije videla članove porodice, a iz stana su dopirali neprijatan miris i veliki broj muva.

Harmon je trebao da vidi svoju decu 1. jula, nakon odluke donete u postupku za starateljstvo, ali ga je policija obavestila da su njegova deca pronađena mrtva na više od 3.500 kilometara udaljenosti od njegovog doma u Juti.

Prošle nedelje otputovao je u Njujork kako bi preuzeo njihov pepeo, koji je potom prosuo na vrhu jedne planine u Juti.

Kuća u kojoj su deca živela Foto: Društvene Mreže

"Najblaža reč je - užasno"

Tokom boravka u Njujorku prvi put je video uslove u kojima su njegova deca živela, a koju nije video još od 2019. godine.

- Najlepša reč kojom mogu da opišem stanje u kući jeste -užasno.Smrdelo je na mačji izmet, u koju god prostoriju da uđete, svuda se osećao isti smrad. Svuda je bila gomila smeća i otpada, a dečije sobe su bile jednostavno u odvratnom stanju - rekao je on.

Harmon tvrdi da nije imao predstavu u kakvim uslovima njegova deca žive.

- Moja supruga i majka su me pitale da li smo uopšte videli mačji izmet. Rekao sam da nismo, ni u jednoj prostoriji. Ne znam da li su ga premestili u drugi stan, ali to mi deluje malo verovatno.

On kaže da su vlasti pronašle mačku u babinom stanu gotovo dve nedelje posle tragedije.

- Ništa mi nema smisla. Mislim da niko iz službi za zaštitu dece, stambene inspekcije ili bilo koje druge institucije nikada nije kročio u taj stan.

Dodao je da su nadležni, prema njegovom mišljenju, "jednostavno zanemarili ceo slučaj", uz napomenu da je u stanu bilo mnogo stvari koje su zahtevale hitne popravke.

Nastradala deca Foto: Društvene Mreže

Teško je prepoznao stvari svoje dece

Harmon je rekao da je otišao u stan kako bi uzeo neke od uspomena na svoju decu - njihovu odeću i fotografije, međutim, bilo mu je teško da utvrdi šta je pripadalo kojem detetu. Posebno ga je pogodio prizor kauča na kojem su njegova deca sedela dok su razgovarala s njim preko video-poziva.

Otac sa decom Foto: Društvene Mreže

Harmon tvrdi da u kući nije video nijedan znak roditeljske pažnje ili ljubavi.

- Kada ste ponosni na crtež svog deteta, napišete njegovo ime i okačite ga na frižider. Tamo nije bilo ništa od toga. Nije bilo ljubavi, divljenja, ničega što bi pokazivalo da su ta deca bila voljena.

On je još u junu izjavio da mu jebivša žena Sara Majers dozvoljavala samo kratke razgovore sa decom i da je uvek bila prisutna tokom razgovora.

- Morala je da kontroliše sve što se govori. Bilo je samo: "Ćao, tata". Nije to bio topao odnos. Mislim da im nikada nije ni rekla da će doći u Jutu, iako sam više puta pokušavao da to organizujem.

Spor oko starateljstva i istraga

Detalji odnosa između Harmona i Majersove nisu u potpunosti poznati. Nakon što je slučaj dospeo u javnost, otkriveno je da je Majersova putem platforme GoFundMe prikupljala novac za advokata specijalizovanog za slučajeve porodičnog nasilja.

Harmon je podneo zahtev za razvod 2020. godine, a postupak je okončan u aprilu ove godine. Sara Majers je dobila isključivo fizičko starateljstvo nad decom, dok je Harmon imao pravo da provodi vreme sa njima od 1. jula do 1. septembra.

Rekao je i da je protiv Majersove vođena istraga njujorške Službe za zaštitu dece.

Načelnik policije izjavio je da su istražitelji pronašli dokaze koji snažno ukazuju da je baba (Harmonova bivša tašta) bila umešana u smrt članova porodice.

Prema njegovim rečima, prikupljeni dokazi ukazuju da je porodica preminula usled namernog trovanja, a u stanu je pronađena veća količina lekova koji se izdaju na recept i bez recepta.

Konačni nalazi obdukcije još nisu objavljeni, ali je rečeno da je jedno od četvoro dece zadobilo i smrtonosne povrede nanete oštrim predmetom.