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Kultni stari automobili po kojima je Kubabila prepoznatljiva gotovo su nestali sa ulica, a na njihovo mesto došli su mali električni tricikli - uglavnom proizvedeni u Kini - koji su postali glavno prevozno sredstvo za stotine hiljada Kubanaca suočenih sa dugotrajnom krizom oko nestašice goriva.

To nisu obični električni tricikli - mnogi Kubanci su ih opremili solarnim panelima, omogućavajući im da se pune bez oslanjanja na preopterećenu električnu mrežu ostrvske države.

Ova vozila predstavljaju veliki kontrast u odnosu na stare automobile koji su još pre samo godinu dana krstarili ulicama ispuštajući oblake crnog dima.

Mali električni tricikli na ulicama Havane Foto: Ramon Espinosa/AP

- Ovako se ljudi sada prevoze - rekao je 40-godišnji Liezer de la Kruz, vlasnik jednog od ovih vozila.

Električni tricikli, čija se cena kreće između 2.000 i 4.000 dolara, koriste se za prevoz robe i saobraćaju na fiksnim linijama koje su nekada opsluživali autobusi.

Iako je njihova cena nedostižna za većinu Kubanaca, mnogi su prodali stare automobile kako bi kupili tricikle. Drugi su ih dobili od rođaka iz inostranstva, gde su uglavnom jeftiniji, dok su neki vlasnici malih biznisa uložili zaradu u njih, očekujući da će im se uloženi novac vratiti.

1/4 Vidi galeriju Tricikli na Kubi - novo prevozno sredstvo usled velike nestašice goriva Foto: Ramon Espinosa/AP

Kriza s gorivom dodatno pogoršala život na Kubi

U januaru je američki predsednik Donald Tramp zapretio uvođenjem carina zemljama koje prodaju naftu Kubi, koja sama proizvodi svega oko 40 odsto goriva koje joj je potrebno.

Od tada je na ostrvo stigao samo jedan tanker sa naftom, krajem marta - dok ih je ranije pristizalo oko osam mesečno. Posledice po svakodnevni život Kubanaca bile su velike.

Nestanci struje postali su češći i duži, što je dodatno pogoršalo život u zemlji čija je ekonomija već pet godina u krizi. Nestašice hrane i lekova su se produbile, a javni prevoz je drastično redukovan.

1/4 Vidi galeriju Nestanak struje na Kubi Foto: Ernesto Mastrascusa/EFE

Električni tricikli postali neophodni

Usred krize, električni tricikli postali su gotovo neizostavni deo života na Kubi. Koriste se za prevoz robe, vožnju putnika na linijama koje su ranije pokrivali autobusi, a u pojedinim delovima Havane čak i za odvoz smeća.

Ljudi sa teškim kesama iz kupovine mogu da se prevezu ovim triciklima - iako je vožnja spora, vrela i neudobna. Ipak, za mnoge je to bolje nego da pešače.

- Ako možeš da platiš, jednostavno se voziš; u suprotnom ne možeš nigde da odeš - rekla je Berta Ferer (52), prodavačica iz Havane, koja radi četiri dana nedeljno.

Ona za vožnju plaća oko 500 kubanskih pezosa - manje od jednog dolara, što predstavlja značajan trošak u zemlji gde prosečna mesečna plata državnih radnika iznosi oko 10 dolara, dok zaposleni u privatnom sektoru zarađuju oko 40 dolara.

1/10 Vidi galeriju Siromaštvo i nestašica hrane i osnovnih potrepština na Kubi Foto: Ramon Espinosa/AP

Kineski brendovi preplavili kubanske ulice

Električni tricikli kineskih proizvođača poput Zonsena i Jinpenga postali su uobičajen prizor na ulicama Kube. Mnogi se kupuju u zemljama poput Panamei šalju na ostrvo preko rođaka ili uvoznika koji ih dalje prodaju. Pokreću ih gel ili litijumske baterije.

Tricikli na ulicama Havane postali su glavno prevozno sredstvo mnogih Kubanaca Foto: Ramon Espinosa/AP

U okviru sporazuma sa Kinom, model marke Vedka sklapa se direktno na Kubi. Neki vlasnici su na krovove iznad sedišta tricikala postavili solarne panele, koji im omogućavaju dopunjavanje baterija tokom vožnje i nastavak rada uprkos energetskoj krizi.

- U Havani ima toliko tricikala da ne možete provesti ni 10 minuta na ulici, a da ne vidite veliki broj njih kako prolazi - rekao je 29-godišnji inženjer Karlos Alvarez, vlasnik radionice specijalizovane za električna vozila.

On je to rekao dok je postavljao nosač za solarni panel na jednom triciklu. Priznao je da takva investicija može da bude skupa - oko 500 dolara - ali tvrdi da se brzo isplati jer pomaže vlasnicima da prevaziđu nestašice goriva i nestanke struje.

Tricikl u Havani - koriste ga za prevoz robe i putnika Foto: Ramon Espinosa/AP

"Mislim da će ovo opstati"

Rikardo Kintero, inženjer koji poseduje jedan takav električni tricikl, koristi ga za prevoz povrća do tezge koju vodi sa svojom porodicom.