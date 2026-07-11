Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Jedinice ukrajinskih odbrambenih snaga izvele su napad na plovila u Azovskom moru u noći između 10. i 11. jula, pri čemu je zabeležen pogodak na 21 ruskom tankeru.

Prema navodima ukrajinske vojske, ti tankeri se koriste za prevoz nafte i naftnih derivata kako bi se zaobišle međunarodne sankcije i obezbedili prihodi za finansiranje rata u Ukrajini, piše "Ukrajinska pravda".

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je da su pogođena i četiri tegljača, dva broda za prevoz suvog tereta i jedan bager-jaružar.

Prema ukrajinskim navodima, Rusijata plovila koristi za podršku vojnoj logistici, transport tereta i održavanje funkcionisanja lučke infrastrukture. Posledice napada za sada nisu poznate.

Robert "Mađar" Brovdi, komandant ukrajinskih snaga za bespilotne sisteme, kasnije je saopštio da je pogođeno ukupno 28 ruskih plovila.

Pre toga su analitičari otvorenih izvora iz grupe CyberBoroshno objavili analizu napada na rusku naftnu infrastrukturu tokom noći između 9. i 10. jula, navodeći da su pogođena plovila takozvane "flote u senci", luke i jedna rafinerija nafte.