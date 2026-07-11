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Iranje započeo obnovu i dodatno učvršćivanje podzemnog postrojenja povezanog sa razvojem nuklearnog oružja dok je još bio na snazi sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama o zamrzavanju nuklearnih aktivnosti, pokazuju satelitski snimci koje je analizirao Institut za nauku i međunarodnu bezbednost.

Prema analizi zasnovanoj na snimcima koje je objavio CNN, radovi su izvođeni u objektu Taleghan 2, koji se nalazi u okviru vojnog kompleksa Parčin.

Snimci nastali 22. juna i 7. jula pokazuju da se na toj lokaciji nije radilo samo na uklanjanju posledica ranijih napada, već i na obnovi samog objekta.

U početku su aktivnosti izgledale kao procena štete i čišćenje ruševina, ali kasniji snimci ukazuju na to da je Iran započeo ozbiljnije radove na sanaciji objekta.

Među uočenim radovima su iskopavanja oko tri otvora na krovu objekta, dodatno ojačavanje betonske konstrukcije i postavljanje armature za, kako se procenjuje, novi trajni betonski krov.

Postrojenje Taleghan 2 već ranije je bilo povezano sa istraživanjima i testiranjima koja su deo iranskog nuklearnog programa.

1/3 Vidi galeriju Satelitski snimci nuklearnog kompleksa u Isfahanu Foto: Telegraph.co.uk

Objekat je uništen u izraelskom napadu u oktobru 2024. godine, nakon čega je obnovljen, a zatim ponovo pogođen u dva napada tokom marta.