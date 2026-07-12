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Na severnom ulazu u Belu kuću u toku su radovi na unapređenju bezbednosnih sistema, a završetak projekta očekuje se sredinom septembra, saopštio je zvaničnik predsedničke rezidencije. Radovi se izvode na glavnom ulazu u kompleks na adresi Pensilvanija avenija 1600, ali detalji o tome koje će tačno bezbednosne mere biti uvedene za sada nisu objavljeni, prenosi ABC.

Prostor oko ulaza prekriven je velikim ceradama sa odštampanim motivima stubova i rasvete, kako bi se tokom radova zadržao izgled postojećeg trema.

Istovremeno se izvode i radovi na restauraciji kamenih stubova na prednjoj strani Bele kuće, gde su krajem juna postavljene skele. Iz Bele kuće su ranije naveli da je reč o standardnim radovima na održavanju objekta.

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa predložila je i dodatne bezbednosne mere koje bi mogle da obuhvate postavljanje trajnih ograda oko parka Lafajet, a potencijalno i dela Pensilvanija avenije ispred Bele kuće.

Prema dokumentaciji dostavljenoj Komisiji za likovne umetnosti, plan predviđa diskretne ograde, sisteme nadzora i alarme koji bi omogućili privremeno zatvaranje prostora u situacijama kada je to potrebno.

U obrazloženju predloga navedeno je da su park Lafajet i Pensilvanija avenija česta mesta javnih okupljanja i protesta, zbog čega bi trajne ograde mogle da pomognu u sprečavanju eskalacije potencijalno nasilnih demonstracija. Komisija bi o ovom predlogu trebalo da raspravlja 16. jula.

Pored bezbednosnih unapređenja, administracija je pokrenula i druge projekte u kompleksu Bele kuće, među kojima su izgradnja granitnog heliodroma za predsednički helikopter „Marin Van“ i planovi za novu balsku dvoranu, koji su izazvali i sudske sporove.

Među novijim promenama u kompleksu su i uređenje Ružičnjaka, postavljanje novih jarbola za zastave, kao i dodatni elementi duž kolonade Zapadnog krila.