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Kinaje u subotu evakuisala više od 1,8 miliona ljudi zbog približavanja tajfuna Bavi, koji se kreće ka velikom istočnom gradu Venžou, nakon što je pogodio južni japanski arhipelag Sakišima obilnim padavinama i razornim vetrovima, a zatim prošao u blizini severnog Tajvana.

Iako je Bavi usporio i oslabio dok se kreće ka severozapadu preko hladnijeg mora, meteorolozi upozoravaju da i dalje predstavlja ozbiljnu pretnju zbog ogromne količine vlage koju nosi u svojim kišnim oblacima, koji se prostiru na području veličine Francuske.

Prema podacima Nacionalnog meteorološkog centra Kine, tajfun je imao maksimalnu brzinu vetra od 144 kilometra na čas, što odgovara uraganu prve kategorije po Safir-Simpsonovoj skali, a u 8:08 časova po GMT-u nalazio se oko 200 kilometara jugoistočno od grada Venlinga, u istočnoj provinciji Džeđijang.

Očekuje se da će Bavi u ranim jutarnjim satima u nedelju pogoditi područje oko Venžoua, grada sa oko 10 miliona stanovnika.

1/7 Vidi galeriju Tajfun Bavi u Kini i na Tajvanu Foto: I-Hwa Cheng / AFP / Profimedia, Xu Yu / Xinhua News / Profimedia, Jiang Kehong / Xinhua News / Profimedia, Jiang Kehong / Xinhua News / Profimedia

Evakuisano više od 1,7 miliona ljudi u provinciji Džeđijang

Državni mediji preneli su da je više od 1,7 miliona ljudi evakuisano u provinciji Džeđijang, gde se nalazi Venžou, dok je još više od 100.000 stanovnika evakuisano iz susedne provincije Fuđijen.

- Pomalo sam zabrinut, ali mislim da će sve biti u redu. Već smo prolazili kroz tajfune i prebrodićemo i ovaj - rekao je pedesetogodišnji stanovnik Venžoua Huang Singhuan, kog su novinari zatekli u kupovini namirnica na pijaci neposredno pre njenog zatvaranja.

On je rekao da je njegova porodica obezbedila zalihe vode za dva do tri dana.

- Mislim da su zalihe dobro obezbeđene. Nema potrebe za panikom niti za gomilanjem hrane i drugih potrepština - dodao je.

Najmanje 17 poginulih na Filipinima

Dok u Japanu i na Tajvanu za sada nije prijavljen nijedan smrtni slučaj povezan sa tajfunom, na Filipinima je poginulo najmanje 17 ljudi usled obilnih kiša koje je izazvao pojačani jugozapadni monsun, dodatno pogoršan uticajem tajfuna Bavi.

Vatrogasna služba Tajvana saopštila je da je povređeno 87 osoba, uglavnom zbog padova sa motocikala i bicikala, ali i usled pada ljudi ili udara predmeta koje je nosio jak vetar.

Tajvan izbegao najgori udar

Na Tajvanu su vlasti evakuisale više od 14.000 ljudi, uglavnom iz planinskih oblasti, dok je ostrvo obustavilo veliki deo aktivnosti zbog približavanja tajfuna sa severa.

Iako Bavi nije direktno pogodio Tajvan, vlasti su preduzele opsežne mere predostrožnosti zbog prognoza koje su najavljivale i do jednog metra kiše u pojedinim područjima.

Većina evakuisanih bila je sa severa i istoka ostrva, a otkazano je čak 920 međunarodnih letova, čime je praktično zatvoren glavni međunarodni aerodrom Taojuan, u blizini glavnog grada Tajpeja. Otkazano je i svih 282 domaćih letova.

Gotovo svi gradovi i okruzi na Tajvanu proglasili su subotu za neradni dan zbog tajfuna, pa su zatvorene škole i kancelarije koje bi inače radile tokom vikenda. Ipak, u Tajpeju su pojedini restorani i prodavnice ostali otvoreni.

Glavna brza železnička pruga koja povezuje sever i jug ostrva nastavila je da saobraća, ali sa smanjenim brojem polazaka.

Tajfun Bavi Foto: I-Hwa Cheng / AFP / Profimedia

Vetar rušio drveće u predgrađu Tajpeja

U centru Tajpeja pojedini građani su uprkos vetru i kiši izlazili na ulice.

- Dobro je, nije toliko ozbiljno. Samo malo jače duva vetar - rekao je 68-godišnji Je Mao-sjung, koji je izašao u jutarnju šetnju sa svojim psom.

Međutim, u četvrti Bejtou, koja se nalazi u podnožju planina koje okružuju glavni grad, udari vetra od oko 100 kilometara na čas obarali su drveće i izazvali porast vodostaja reka.

U Venžouu je žena po imenu Čen Ćiukin, stara oko 60 godina, po jakoj kiši krenula ka kući svojih roditelja kako bi im pomogla da se pripreme za dolazak tajfuna.