ZBOG OVE SLIKE NAGLO JE SKOČIO BROJ POSETILACA ČUVENOG MUZEJA! Novi portret Angele Merkel NAPUNIO berlinski Bode! Tražila je da sako bude plave boje! (FOTO)
Novoizloženi portret bivše nemačke kancelarke Angele Merkelizazvao je veliko interesovanje javnosti i značajno povećao broj posetilaca Muzeja Bode u Berlinu.
Od 1. jula, kada je slika predstavljena publici, broj poseta muzeju naglo je porastao, izjavio je portparol kompleksa kojem pripada Muzej Bode, poznat po bogatim zbirkama skulptura, vizantijske umetnosti, novca i medalja.
- Prosečan dnevni broj posetilaca veći je za 85 odsto u odnosu na jun - rekao je on i dodao da muzej trenutno beleži oko 900 poseta dnevno, ali da je još rano proceniti da li će se takav trend zadržati.
Portret naslikao mladi francusko-nemački umetnik
Angela Merkel, koja je bila na čelu Nemačke 16 godina, do decembra 2021. godine, odlučila je da njen zvanični portret naslika francusko-nemački umetnik Žeremi Kejras, dvadesetosmogodišnjak iz muzičke porodice poreklom iz Frajburga.
Na slici je bivša kancelarka prikazana u jarko plavom sakou, ispred zlatnosmeđe pozadine. Merkel je objasnila da je upravo plavu boju odabrala zato što je smatra snažnom i upečatljivom.
Izložba traje do oktobra
Posetioci će portret moći da pogledaju u Muzeju Bode do 4. oktobra. Muzej se nalazi svega nekoliko metara od doma Angele Merkel u Berlinu. Nakon završetka izložbe, slika će biti premeštena u prostorije Kabineta kancelara Nemačke.