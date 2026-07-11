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Novoizloženi portret bivše nemačke kancelarke Angele Merkelizazvao je veliko interesovanje javnosti i značajno povećao broj posetilaca Muzeja Bode u Berlinu.

Od 1. jula, kada je slika predstavljena publici, broj poseta muzeju naglo je porastao, izjavio je portparol kompleksa kojem pripada Muzej Bode, poznat po bogatim zbirkama skulptura, vizantijske umetnosti, novca i medalja.

- Prosečan dnevni broj posetilaca veći je za 85 odsto u odnosu na jun - rekao je on i dodao da muzej trenutno beleži oko 900 poseta dnevno, ali da je još rano proceniti da li će se takav trend zadržati.

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Bivša kancelarka Nemačke ispred svog portreta Foto: Christian Ditsch / imago stock&people / Profimedia

Portret naslikao mladi francusko-nemački umetnik

Angela Merkel, koja je bila na čelu Nemačke 16 godina, do decembra 2021. godine, odlučila je da njen zvanični portret naslika francusko-nemački umetnik Žeremi Kejras, dvadesetosmogodišnjak iz muzičke porodice poreklom iz Frajburga.

Na slici je bivša kancelarka prikazana u jarko plavom sakou, ispred zlatnosmeđe pozadine. Merkel je objasnila da je upravo plavu boju odabrala zato što je smatra snažnom i upečatljivom.

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Angela Merkel Foto: Christian Ditsch / imago stock&people / Profimedia

Izložba traje do oktobra

Posetioci će portret moći da pogledaju u Muzeju Bode do 4. oktobra. Muzej se nalazi svega nekoliko metara od doma Angele Merkel u Berlinu. Nakon završetka izložbe, slika će biti premeštena u prostorije Kabineta kancelara Nemačke.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

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