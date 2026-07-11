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Najmanje 15 osoba poginulo je nakon što se turistički brod prevrnuo pri povratku sa jednodnevnog izleta u Vijetnamu, dok je veliki broj putnika ostao zarobljen u plovilu. 

Na brodu se nalazilo 32 turista iz Indije i četiri člana posade kada se plovilo prevrnulo u blizini ostrva Fukuok.

Prevrtanje turističkog broda u Vijetnamu, 15 mrtvih Foto: STR / AFP / Profimedia

Spasioci izvlačili putnike iz mora

Brodovi koji su se nalazili u blizini odmah su pritekli u pomoć i počeli da izvlače putnike iz vode.

Veliki broj ljudi koji je ostao zarobljen u unutrašnjosti broda znatno je otežao spasilačku akciju, ali su pripadnici granične straže i mornarice na kraju uspeli da spasu 21 osobu. Tela poginulih su izvučena iz mora, dok su povređeni hitno prebačeni u bolnicu.

Ambasada Indije: Utvrđuju se okolnosti nesreće

Ambasada Indije u Vijetnamu saopštila je da nadležne službe i dalje utvrđuju tačne okolnosti tragedije.

- Tačni detalji nesreće još se utvrđuju, dok lokalne vlasti nastavljaju potragu i spasilačke operacije - navodi se u saopštenju ambasade, koja je događaj opisala kao "tragičan".

Brod se prevrnuo nadomak pristaništa

Turisti su bili na jednodnevnom izletu između ostrva Hon Maj Rut Ngoai i Fukuok, koja su poznata po belim peščanim plažama i kristalno čistom moru i svake godine privlače milione posetilaca.

Prema prvim informacijama, brod se prevrnuo na oko 400 metara od pristaništa na ostrvu Hon Maj Rut Ngoai. Uzrok prevrtanja za sada nije poznat, a nadležni organi pokrenuli su istragu o ovoj teškoj nesreći.

(Kurir.rs/The Sun)

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