STRAVIČNA TRAGEDIJA NA POPULARNOJ DESTINACIJI: Prevrnuo se turistički brod, najmanje 15 mrtvih! Putnici ostali zarobljeni u plovilu dok je tonulo! (FOTO/VIDEO)
Najmanje 15 osoba poginulo je nakon što se turistički brod prevrnuo pri povratku sa jednodnevnog izleta u Vijetnamu, dok je veliki broj putnika ostao zarobljen u plovilu.
Na brodu se nalazilo 32 turista iz Indije i četiri člana posade kada se plovilo prevrnulo u blizini ostrva Fukuok.
Spasioci izvlačili putnike iz mora
Brodovi koji su se nalazili u blizini odmah su pritekli u pomoć i počeli da izvlače putnike iz vode.
Veliki broj ljudi koji je ostao zarobljen u unutrašnjosti broda znatno je otežao spasilačku akciju, ali su pripadnici granične straže i mornarice na kraju uspeli da spasu 21 osobu. Tela poginulih su izvučena iz mora, dok su povređeni hitno prebačeni u bolnicu.
Ambasada Indije: Utvrđuju se okolnosti nesreće
Ambasada Indije u Vijetnamu saopštila je da nadležne službe i dalje utvrđuju tačne okolnosti tragedije.
- Tačni detalji nesreće još se utvrđuju, dok lokalne vlasti nastavljaju potragu i spasilačke operacije - navodi se u saopštenju ambasade, koja je događaj opisala kao "tragičan".
Brod se prevrnuo nadomak pristaništa
Turisti su bili na jednodnevnom izletu između ostrva Hon Maj Rut Ngoai i Fukuok, koja su poznata po belim peščanim plažama i kristalno čistom moru i svake godine privlače milione posetilaca.
Prema prvim informacijama, brod se prevrnuo na oko 400 metara od pristaništa na ostrvu Hon Maj Rut Ngoai. Uzrok prevrtanja za sada nije poznat, a nadležni organi pokrenuli su istragu o ovoj teškoj nesreći.
(Kurir.rs/The Sun)