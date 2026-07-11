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Filipine je danas pogodio zemljotres jačine 5,4 stepena po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Potres je registrovan u moru, na dubini od 35 kilometara. Za sada nema informacija o povređenima niti o pričinjenoj materijalnoj šteti.

Nadležne službe nisu izdale upozorenje na opasnost od cunamija.

Filipini se, osim učestalih zemljotresa, poslednjih dana bore i sa posledicama obilnih padavina koje je donela snažna oluja. U klizištima na jugu zemlje poginulo je najmanje 15 ljudi.

Dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu Foto: Javier Campos/AP



Filipini spadaju među seizmički najaktivnije zemlje sveta

Podetimo, Filipini se nalaze na Pacifičkom vatrenom prstenu (Ring of Fire), jednom od seizmički najaktivnijih područja na planeti, gde se sudaraju velike tektonske ploče. Zbog toga su zemljotresi u ovoj zemlji česta pojava, a brojni potresi svake godine registruju se širom arhipelaga.

U poslednjih mesec dana Filipine je pogodilo više snažnih zemljotresa. Početkom jula zabeležen je potres jačine 5,8 stepeni kod ostrva Mindanao, a nadležne službe tada nisu prijavile veću štetu niti žrtve. Krajem juna južni deo zemlje pogodio je još jači zemljotres magnitude 6,5, dok je početkom juna razorni zemljotres jačine 7,8 stepeni odneo desetine života i izazvao lokalni cunami na pojedinim delovima obale

(Kurir.rs/EMSC)

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