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Jug Španije pogodila je velika tragedija nakon što je razorni šumski požar zahvatio područje Los Galjardosa u provinciji Almerija, u autonomnoj zajednici Andaluzija. Najmanje 12 ljudi je poginulo, dok se za još 23 osobe i dalje traga.

Potresne fotografije sa lica mesta prikazuju izgorele kuće, pocrnela brda i stanovnike koji u panici beže pred vatrenom stihijom koja je za svega nekoliko trenutaka progutala čitava naselja.

1/4 Vidi galeriju Razorni šumski požar u Andaluziji usmrtio je najmanje 12 ljudi, dok se za 23 osobe i dalje traga. Foto: JORGE GUERRERO / AFP / Profimedia

Požar je izbio u četvrtak popodne, 9. jula, usred snažnog toplotnog talasa koji je zahvatio veći deo Evrope. Temperature su dostizale oko 40 stepeni Celzijusa, a vatrogasci navode da se vatra u najkritičnijim trenucima širila brzinom od čak 100 metara u minuti, ostavljajući mnogim ljudima vrlo malo vremena za spas.





Stravične scene tokom evakuacije

Prema dosadašnjim informacijama, među poginulima je veliki broj stranih državljana i iseljenika koji su u ovom delu Španije posedovali kuće za odmor. Vlasti navode da su mnoge žrtve stradale pokušavajući da pobegnu, nakon što nisu poslušale ili nisu ni dobile upozorenje da ostanu u svojim domovima dok se vatrena stihija približavala.

1/11 Vidi galeriju Požari u Španiji Foto: Printskrin

Jedan od najpotresnijih prizora zabeležen je kada su spasioci u automobilu sa volanom na desnoj strani pronašli ugljenisana tela četiri osobe. Još sedmoro ljudi, prema prvim informacijama, izgubilo je život pokušavajući da pobegne pešice nakon što su bili primorani da napuste vozila zbog puteva koje je presekao požar. Najmanje osam osoba nalazi se u bolnici sa teškim povredama.

Više od 1.400 stanovnika evakuisano je iz 11 opština, a najveća razaranja zabeležena su u zaseoku Bedar, nedaleko od Los Galjardosa, u blizini planinskog masiva Sijera de los Filabres.