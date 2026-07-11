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Majka šesnaestoro dece koja su krajem juna pronađena u nehigijenskim uslovima u kući u američkoj saveznoj državi Ohajo zatražila je od suda da bude puštena iz pritvora, navodeći da joj je najveća želja da ponovo vidi svoju decu.

Elizabet Sajders (33) jedna je od četvoro odraslih koji su uhapšeni nakon što je policija 30. juna iz kuće u mestu Hamden spasila 16 dece uzrasta od jedne do 18 godina.

Protiv svih osumnjičenih podignuto je po 16 tačaka optužnice za ugrožavanje bezbednosti dece.

Istražitelji sumnjaju da su deca veći deo poslednje četiri godine provodila u prostoriji veličine svega oko 3,6 sa 3,6 metara, u izuzetno lošim higijenskim uslovima.

Traži puštanje iz pritvora zbog dece

Prema sudskim dokumentima, Elizabet je preko svog advokata zatražila da bude puštena iz zatvora, ističući da joj je prioritet da se ponovo ujedini sa svojom decom.

Njen zahtev usledio je nakon što je iz pritvora pušten njen svekar, 73-godišnji Geri Sajders Stariji, koji je završio u bolnici nakon pada i zdravstvenih komplikacija.

Advokat Džej Tomas Stoli naveo je da njegova klijentkinja nema krivični dosije i da ničim nije pokazala da bi izbegavala sudski postupak.

"Tokom razgovora sa braniocem, okrivljena je jasno stavila do znanja da joj je najveća želja ponovno ujedinjenje sa decom. Svesna je da je to nemoguće ukoliko se ne odaziva sudu", navodi se u podnesku.

Elizabet se trenutno nalazi u pritvoru uz kauciju od 300.000 dolara. Uhapšena je zajedno sa suprugom Gerijem Sajdersom Mlađim (36), svekrvom Kristinom Sajders (66) i svekrom Gerijem Sajdersom Starijim.

Advokat tvrdi da je Elizabet majka svih 16 dece.

Kasnije je otkriveno i da je 2022. godine rodila spojene blizance, Bejli Li i Fejt Li, koji su rođeni prevremeno u 24. nedelji trudnoće i preminuli istog dana prirodnom smrću.

Odbrana smatra da je određena kaucija previsoka i da predstavlja kršenje njenog ustavnog prava, jer porodica živi u ekstremnom siromaštvu i nema mogućnost da plati toliki iznos.

Advokat je dodao da njegova klijentkinja nije opasna po okolinu, da nije sklona bekstvu i da je spremna da nosi GPS nanogicu, redovno se javlja nadležnima i prijavi adresu na kojoj bi boravila.

Advokat osporava navode istrage

Stoli je nakon posete klijentkinji u zatvoru rekao da ga ona nije pitala kada će biti puštena, već isključivo kako su njena deca.

"Nije me pitala kada izlazi iz zatvora. Nije me pitala koliko će to trajati. Prvo što je želela da zna bilo je kako su deca", rekao je advokat.

On je osporio i tvrdnje istražitelja da su sva deca bila zatvorena u jednoj prostoriji.

"Nema dokaza da deci nije bilo dozvoljeno da se kreću po kući. Iz razgovora sa mojom klijentkinjom ne proizlazi ni da im je bilo zabranjeno da izlaze napolje", rekao je Stoli.

Dodao je da je slučaj tek na početku i upozorio da treba biti oprezan sa ocenama poput one koju je izneo državni tužilac Ohaja Endi Vilson, koji je prizore u kući opisao kao "čisto zlo".

"Važno je podsetiti da su Elizabet i ostali članovi porodice Sajders nevini dok se njihova krivica ne dokaže na sudu", naglasio je advokat.

Komšije i svedoci opisali jezive prizore

Advokat je rekao i da je Elizabet o suprugu govorila isključivo pozitivno. Njih dvoje venčali su se 2008. godine, kada je ona imala 15, a on 18 godina.

Prema njegovim rečima, oboje su želeli veliku porodicu.

"Govorila mi je da su deca Božji dar i da je želela mnogo dece", rekao je Stoli.

On tvrdi da neka od starije dece imaju mobilne telefone i koriste društvene mreže, odbacujući tvrdnje da su bili potpuno izolovani od spoljnog sveta.

"Kada koristite izraze poput 'divlja deca', zamišljate ljude koji su potpuno izolovani od drugih, bez kontakta sa svetom, internetom ili društvenim mrežama. Ništa za sada ne ukazuje da je to bio slučaj, naprotiv, postoje činjenice koje govore suprotno", rekao je advokat.

Međutim, nakon spasavanja dece vlasti su saopštile da mnoga od njih nisu bila u stanju da govore, dok najstarije dete nije umelo ni da napiše svoje ime.

Više dece prevezeno je u bolnicu zbog različitih povreda. Dvoje je helikopterom transportovano u traumatske centre najvišeg nivoa, dok je jedno dete završilo na intenzivnoj nezi i bilo priključeno na aparate za disanje.

Nakon hapšenja porodice, zaposlena u prodavnici "Dollar General" u Hamdenu ispričala je da je samo dan pre privođenja videla Gerija i Elizabet.

"Bila sam šokirana kada sam na vestima videla njihove fotografije. Dan ranije bili su moji poslednji kupci", rekla je Arijel Gutijerez.

Ona je ispričala da su povremeno dolazili sa decom, ali da jedno dete nije smelo da razgovara ni sa kim u prodavnici.