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Iranski vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hamnei izjavio je da će Iran osvetiti smrt njegovog oca i prethodnika Alija Hamneija, poručivši da je to "zahtev nacije" i da će se "sigurno dogoditi".

Poruku je objavio na svom Telegram nalogu povodom pogrebnih ceremonija za Alija Hamneija, koji je ubijen u američko-izraelskim vazdušnim napadima 28. februara.

"Obećavamo da ćemo osvetiti krv vođe mučenika i svih mučenika ova dva rata zločinačkih i osramoćenih ubica" - poručio je Modžtaba Hamnei.

Sahranjen u najsvetijem mestu u Iranu

Ali Hamenei sahranjen je u najsvetijem šiitskom svetilištu u Iranu, u gradu Mašhadu, prenela je državna televizija.

Njegov sin i naslednik Modžtaba Hamnei nije prisustvovao sahrani niti se pojavio u javnosti od napada u kojem je njegov otac poginuo, a on ranjen.

1/8 Vidi galeriju Sahrana ajatolaha Alija Hamneija - posmrtna povorka u Teheranu. Milioni ljudi na sahrani najvećoj u istoriji zemlje Foto: STRINGER/EPA, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Gde se nalazi novi vrhovni vođa? Zagonetka za Irance

Boravište Modžtabe Hamneija, koji je početkom marta proglašen za novog vrhovnog vođu Irana, i dalje nije poznato javnosti.

Iako povremeno objavljuje pisana saopštenja, od njegovog imenovanja nisu objavljene nijedna fotografija, video-snimak niti audio-obraćanje.

1/8 Vidi galeriju Modžtaba Hamnei Foto: Printkskin, Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, AP Altaf Qadri, AP Vahid Salemi, Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Profimedia

Prema navodima visokih izvora iz Teherana, Hamenei se i dalje oporavlja od povreda zadobijenih u napadu, zbog čega još nije spreman za javna pojavljivanja.

Istovremeno, iranske bezbednosne službe nastoje da ograniče njegovo izlaganje javnosti zbog mogućnosti novih američkih napada.