"OSVETIĆEMO KRV MOG OCA!" Novi iranski vođa poslao jezivu poruku, a ono što je zatim uradio ostalo je MISTERIJA za Irance (FOTO/VIDEO)
Iranski vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hamnei izjavio je da će Iran osvetiti smrt njegovog oca i prethodnika Alija Hamneija, poručivši da je to "zahtev nacije" i da će se "sigurno dogoditi".
Poruku je objavio na svom Telegram nalogu povodom pogrebnih ceremonija za Alija Hamneija, koji je ubijen u američko-izraelskim vazdušnim napadima 28. februara.
"Obećavamo da ćemo osvetiti krv vođe mučenika i svih mučenika ova dva rata zločinačkih i osramoćenih ubica" - poručio je Modžtaba Hamnei.
Sahranjen u najsvetijem mestu u Iranu
Ali Hamenei sahranjen je u najsvetijem šiitskom svetilištu u Iranu, u gradu Mašhadu, prenela je državna televizija.
Njegov sin i naslednik Modžtaba Hamnei nije prisustvovao sahrani niti se pojavio u javnosti od napada u kojem je njegov otac poginuo, a on ranjen.
Gde se nalazi novi vrhovni vođa? Zagonetka za Irance
Boravište Modžtabe Hamneija, koji je početkom marta proglašen za novog vrhovnog vođu Irana, i dalje nije poznato javnosti.
Iako povremeno objavljuje pisana saopštenja, od njegovog imenovanja nisu objavljene nijedna fotografija, video-snimak niti audio-obraćanje.
Prema navodima visokih izvora iz Teherana, Hamenei se i dalje oporavlja od povreda zadobijenih u napadu, zbog čega još nije spreman za javna pojavljivanja.
Istovremeno, iranske bezbednosne službe nastoje da ograniče njegovo izlaganje javnosti zbog mogućnosti novih američkih napada.
(Kurir.rs/Reuters/Priredio i preveo: A.V.)