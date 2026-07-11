Slušaj vest

Dok se Velika Britanija priprema za temperature koje će dostići i 35 stepeni Celzijusa, a bašte kafića i pivnice pune gostiju, stručnjaci upozoravaju da bi milioni ljudi ovog leta mogli da odustanu od omiljenog uživanja na otvorenom zbog najezde insekata.

Jul se smatra najgorim mesecom za insekte, a više temperature dovele su do njihovog naglog porasta. Novo istraživanje pokazuje da su omiljene letnje aktivnosti Britanaca, poput ručavanja na otvorenom i ispijanja pića u baštama, ozbiljno poremećene zbog osa, pčela i drugih letećih napasti.

Istraživanje sprovedeno među 2.000 odraslih Britanaca, koje je naručila kompanija Wasp-Eze, pokazalo je da čak 69 odsto ispitanika kaže da su im insekti pokvarili obrok ili piće na otvorenom. Gotovo svaki peti ispitanik (18 odsto) priznao je da je ostavio nedovršenu hranu ili piće zbog straha od ujeda ili uboda.

Sve više ljudi izbegava boravak napolju

Za mnoge Britance problem više nije samo neprijatnost tokom obroka.

Više od petine ispitanika (22 odsto) kaže da ih strah od uboda odvraća od boravka napolju, dok devet odsto smatra da im insekti potpuno pokvare leto.

Istraživanje pokazuje da 17 odsto građana sada u potpunosti izbegava da jede ili pije na otvorenom, dok skoro četvrtina (24 odsto) namerno provodi manje vremena napolju tokom letnjih meseci.

Čak 42 odsto ispitanika reklo je da su se povukli u zatvoren prostor nakon što su im insekti pokvarili druženje na otvorenom, dok je 11 odsto priznalo da je zbog njih ranije napustilo pivsku baštu.

Foto: Ivan Ryabokon / Panthermedia / Profimedia

Polovina Britanaca (50 odsto) pokriva čaše salvetom ili podmetačem kako insekti ne bi upali u piće, 30 odsto menja sto ili mesto sedenja kako bi pobegli od njih, a 14 odsto je prosulo hranu ili piće pokušavajući da izbegne insekte.

Šta najviše privlači ose i pčele?

Stručnjaci su utvrdili i koje namirnice najviše privlače insekte.

Na vrhu liste našla su se gazirana pića i limenke sokova, za koje 51 odsto ispitanika smatra da najviše privlače insekte.

Slede sveže voće poput lubenice i jagoda (45 odsto), sladoled i slatki deserti (43 odsto), slatki kokteli i bezalkoholni kokteli (25 odsto), meso sa roštilja (20 odsto), kao i pivo i lager (19 odsto).

Foto: Ilija Ilić

Uprkos zabrinutosti zbog uboda, sedam odsto Britanaca priznaje da ne zna kako pravilno da zbrine ubod insekta.

Mnogi se i dalje oslanjaju na narodne metode lečenja. Više od deset odsto ispitanika (12 odsto) navodi da bi na mesto uboda stavilo list bokvice ili koristilo sirće ili sodu bikarbonu.

Neki bi pribegli i ekstremnijim metodama. Četiri odsto ispitanika pokušalo bi da isisa otrov iz rane, dok bi tri odsto stavilo pastu za zube na mesto uboda.

Istraživanje pokazuje i da većina Britanaca ne ostaje smirena kada im se približi osa ili pčela.

Iako stručnjaci savetuju da se insekti ne udaraju rukama, samo 35 odsto ljudi kaže da ostaje mirno kada im priđe leteći insekt. Čak 41 odsto priznaje da panično maše rukama pokušavajući da ga otera, četvrtina (25 odsto) beži, dok 21 odsto priznaje da maše rukama ili vrišti kako bi izbegli ubod.

Žene znatno ređe ostaju smirene od muškaraca (29 prema 40 odsto), dok su pripadnice generacije Z najsklonije bežanju – čak 44 odsto njih kaže da instinktivno pobegne kada vidi osu ili pčelu.

Iako 27 odsto Britanaca navodi da im je najveći strah ozbiljna alergijska reakcija na ubod, manje od polovine (49 odsto) koristi preventivnu zaštitu poput repelenta.

Stručnjak savetuje kako da izbegnete ubode

Generalni direktor kompanije Wasp-Eze Majk Rondas rekao je da nema ničeg lepšeg od uživanja u hrani i piću na otvorenom tokom leta, ali da, nažalost, i insekti imaju istu ideju.

"Ne postoji ništa lepše od uživanja u hrani i piću na otvorenom tokom leta, ali nažalost insekti često imaju istu ideju. Postoji nekoliko jednostavnih načina da sebe i svoju hranu učinite manje privlačnim za insekte", rekao je Rondas.

On savetuje da pića budu pokrivena kad god je to moguće, da se prazne flaše, limenke i ambalaža od hrane odmah uklanjaju, kao i da se slatka hrana ne ostavlja dugo na otvorenom.

"Ako planirate da boravite u dvorištima, parkovima ili baštama kafića, nanošenje sredstva protiv insekata pre izlaska jedan je od najefikasnijih načina da sprečite ujede i ubode pre nego što se dogode."

Govoreći o ponašanju kada osa sleti u blizini, naglasio je:

"Ako osa sleti u vašoj blizini, ostanite mirni i nemojte mahati rukama niti pokušavati da je udarite, jer nagli pokreti mogu da je isprovociraju. Ako vas ubode, operite mesto uboda sapunom i vodom, stavite hladnu oblogu kako biste smanjili otok i izbegavajte češanje."

Dodao je da se većina uboda može uspešno lečiti kod kuće, ali je upozorio: