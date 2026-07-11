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Broj povređenih u ruskom napadu na Kijev porastao na 12, među njima dvoje dece

Broj osoba povređenih u ruskom noćnom napadu na Kijev porastao je na 12, među kojima je i dvoje dece, prenosi Ukrinform.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je na Telegramu da su među povređenima deca uzrasta 10 i 11 godina.

1/4 Vidi galeriju Nemilosrdni napadi Rusa na Kijev Foto: GENYA SAVILOV / AFP / Profimedia, Handout / AFP / Profimedia

"U glavnom gradu je, usled neprijateljskog napada, povređeno 12 osoba. Među ranjenima je i dvoje dece, uzrasta 10 i 11 godina", naveo je Kličko.

Kako prenosi Ukrinform, u Kijevu je otvoren centar za pomoć stanovnicima koji su pogođeni ruskim napadom izvedenim u noći između 10. i 11. jula. Centar se nalazi u ulici Trostjanjecka 47.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ranije je izjavio da je većina vazdušnih ciljeva lansiranih tokom noćnog napada oborena, osim balističkih raketa.

Prema podacima ukrajinskih Vazduhoplovnih snaga, protivvazdušna odbrana oborila je dve navođene rakete H-59/H-69 vazduh-zemlja, kao i 111 bespilotnih letelica koje su ruske snage lansirale počev od večeri 10. jula.

Rusi gađali stajalište, ubili dete

Najmanje četiri osobe izgubile su život, među kojima i jedno dete, u odvojenom ruskom napadu na grad Sumi, saopštio je načelnik Sumske regionalne vojne uprave Oleg Grigorov.

"Ruska vojska je izvela napad KAB-ovima na civilnu infrastrukturu Sumija, ubivši četiri osobe, uključujući dete", rekao je Grigorov u objavi na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Prema njegovim rečima, meta napada bilo je područje u kojem su se nalazili civili i kojim je saobraćao javni prevoz.

"Epicentar jednog od udara bio je put i stajalište javnog prevoza. Neprijatelj je očigledno bio svestan da će i civili biti pogođeni", rekao je Grigorov.

Dodao je da su najmanje tri osobe zadobile teške povrede.