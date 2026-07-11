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Bivša britanska ministarka i nekadašnja poslanica En Vidikomb pronađena je mrtva gotovo 24 sata nakon što je, kako se sumnja, brutalno napadnuta u svom domu u mestu Hejtor, na području Dartmura u Engleskoj.

Istražitelji veruju da je 78-godišnja političarka napadnuta oko 12.30 časova u sredu, ali je njeno telo otkriveno tek narednog dana u 11.40, kada ju je baštovan pronašao u lokvi krvi u kuhinji njene udaljene kuće.

Policija je saopštila da i dalje intenzivno traga za osumnjičenim, za koga se veruje da je belac.

Muškarac (26), britanski državljanin, koji je uhapšen u petak, pušten je iz pritvora i više nije predmet istrage.

Foto: Ioannis Alexopoulos / AFP / Profimedia

Alarm podignut kada se nije pojavila u televizijskoj emisiji

Novi detalji istrage otkrivaju da je uzbuna podignuta nakon što se En Vidikomb nije pojavila u emisiji Meta Olrajta na Kanalu 5, gde je trebalo da gostuje u sredu u 13 časova.

Poslednji put viđena je istog jutra oko osam časova tokom gostovanja na televiziji Talk TV.

Istraživač emisije razgovarao je telefonom sa njom ranije tog dana kako bi dogovorili uključenje, a potom su razmenili nekoliko poruka. Poslednja poruka od En Vidikomb stigla je u 12.19 časova.

Kada joj je u 12.48 poslata Zoom veza za uključenje u emisiju, više nije odgovarala. Kasniji pozivi i poruke takođe su ostali bez odgovora.

Zbog neuobičajenog prekida komunikacije, produkcijski tim kontaktirao je njenog agenta još istog dana, a zatim ponovo u četvrtak.

Policija je saopštila da istraga napreduje velikom brzinom.

"Naš prioritet ostaje identifikovanje odgovornih i temeljno ispitivanje svih dostupnih dokaza", rekao je pomoćnik načelnika policije Met Longman.

On je pozvao sve koji imaju bilo kakvu informaciju da se jave policiji.

"Molim sve koji možda imaju bilo kakvu informaciju, ma koliko ona delovala beznačajno, da nam se jave. Takođe apelujem da ljudi ne spekulišu o ovom slučaju, posebno na društvenim mrežama. To može naneti štetu istrazi i dodatno pogoditi porodicu i prijatelje En Vidikomb."

Porodica u šoku: "Bila je krhka starica"

Izvor blizak porodici rekao je da su svi u potpunom šoku.

"Još ne možemo da prihvatimo da smo izgubili En, a još manje da je umrla na tako brutalan način. Bila je sitna i krhka starica. Najteže nam pada pomisao da je poslednje minute života provela u ogromnom strahu."

Ispred njene kuće cveće je položio dugogodišnji vozač Piter Horel, koji je sa njom radio deset godina.

"Kada sam prvo čuo šta se dogodilo, pomislio sam da je doživela srčani ili moždani udar. Kasnije sam saznao da policija sumnja na ubistvo. Bio sam potpuno šokiran."

On je rekao da mu En nikada nije pominjala da se plaši za svoju bezbednost i da je obožavala život u Hejtoru.

"Volela je šetnje po močvarama. Imala je bazen iza kuće i često bi, kada se vrati kasnije, popila čašicu brendija i otišla na plivanje. Bila je divna žena, veoma ljubazna i duhovita."

Dodao je da je bila direktna i iskrena.

"Ako biste joj postavili pitanje, dobili biste jasan odgovor. Nije bilo okolišanja. Bila je sjajna političarka i takvu osobu biće teško zameniti."

Komšije i političari ne mogu da veruju šta se dogodilo

Komšije navode da je reč o veoma mirnom kraju u kojem ljudi često ostavljaju otključane automobile i kuće.

Jedna od komšinica, Kristin Maloni, rekla je da je njen suprug En video svega nedelju dana pre tragedije.

"Strašno sam potresena. Ovo nije smelo da se dogodi. Svi su znali da je to njena kuća. Možda je upravo to bio problem."

Bračni par Alison i Sajmon Gilbert, koji godinama žive u komšiluku, rekli su da je En bila omiljena među meštanima.

"Bila je divna žena i imala je sjajan smisao za humor. Za nas nije bila samo političarka, već deo zajednice."

Nije se plašila ni pretnji smrću

En Vidikomb je bila poznata po čvrstim političkim stavovima i nije krila da je godinama dobijala pretnje smrću.

Govoreći prošle godine o bezbednosti političara nakon ubistva poslanika Dejvida Ejmesa, rekla je da se nikada nije plašila.

"Ne. Imala sam veoma čvrst stav. U moje vreme to je bila IRA. Povremeno sam dobijala pretnje smrću. Moji saradnici bi me pitali da li da obaveste policiju, a ja bih im rekla: 'Bacite to u kantu.' Ako neko zaista želi da vas ubije, neće vas prethodno upozoriti."

Njenu smrt osudili su brojni britanski političari.

Lider Reform UK Najdžel Faraž rekao je da je njeno ubistvo "strašan odraz moderne Britanije".

Britanski premijer Kir Starmer izjavio je da je reč o "zaista šokantnoj vesti", dok je liderka Konzervativne stranke Kemi Badenok poručila da ne može da razume kako je neko mogao da učini "tako strašnu stvar jednoj starijoj ženi".