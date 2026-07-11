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Rumunske vlasti otkrile su i uništile pet bespilotnih pomorskih dronova u Crnom moru, od kojih su neki bili napunjeni eksplozivom, saopštio je vršilac dužnosti ministra odbrane Rumunije Radu Miruca.

Govoreći za televiziju Digi24, Miruca je rekao da su pomorski dronovi presretnuti usred pojačanih tenzija u regionu izazvanih ratom između Rusije i Ukrajine.

"U moru su pronađeni ostaci dronova i oni su uništeni. Neki su sadržali eksploziv, dok drugi nisu", rekao je ministar.

Prema njegovim rečima, četiri drona pronađena su pre nedavne eksplozije u rumunskoj luci Konstanca, dok je peti najverovatnije otkriven nakon tog incidenta.

Govoreći o kritikama zbog toga što vojska nije posebno obavestila javnost o eksploziji u luci Konstanca, Miruca je objasnio da zaštita luke u mirnodopskim uslovima nije u nadležnosti rumunske vojske.

"Rumunska vojska ne obezbeđuje luku Konstanca u vreme mira. Ona je jedna od državnih institucija koja pruža podršku kada je to potrebno, dok su za bezbednost u miru zadužene druge državne strukture u skladu sa zakonom", rekao je on.

Rumunija traži promene u ukrajinskim pomorskim dronovima

Otkriće i uništavanje pet dronova usledilo je samo nekoliko dana nakon što je Rumunija zatražila od Ukrajine da izmeni način programiranja svojih bespilotnih pomorskih plovila.

Posle incidenta u Konstanci, Miruca je najavio da će Bukurešt od Kijeva tražiti da ugradi automatski mehanizam za samouništenje u pomorske dronove.

Prema rumunskom predlogu, ukrajinski pomorski dronovi koji izgube vezu sa operaterima i približe se na manje od 12 nautičkih milja od rumunske obale automatski bi se aktivirali i uništili.

Eksplozija u Konstanci pokrenula istragu

Rumunski zahtev usledio je nakon incidenta od 5. juna, kada je zalutali ukrajinski pomorski dron eksplodirao u strateški važnoj luci Konstanca, što je izazvalo veliku bezbednosnu operaciju i zvaničnu istragu.