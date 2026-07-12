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Najmanje 44 osobe stradale su u Bangladešu nakon što su višednevne obilne monsunske padavine izazvale velike poplave i brojna klizišta.

Prema podacima Ministarstva za upravljanje katastrofama, vodena stihija ozbiljno je ugrozila svakodnevni život stanovništva. Poplave su izolovale veliki broj porodica, a procenjuje se da je oko 267.918 domaćinstava ostalo bez normalnih uslova za život.

Situaciju dodatno otežavaju prekidi u snabdevanju električnom energijom, oštećena putna infrastruktura i problemi sa komunikacijama, što usporava dolazak pomoći do ugroženih područja.

Mnogi stanovnici danima ne mogu da pripreme obrok jer su im kuće preplavljene vodom ili prekrivene blatom nakon klizišta. Deo stanovništva primoran je da se oslanja na zalihe suve hrane, poput pirinča i keksa, dok čeka pomoć.

Foto: Provat Paul/Shutterstock

„Voda je još uvek u našoj kući i nemamo gde da kuvamo. Hrana koju smo imali je potrošena, a noći provodimo u mraku sa decom jer nemamo struju“, rekao je Nurul Islam iz poplavljenog područja u Čatogramu.

Spasilačke ekipe imaju poteškoća da stignu do najugroženijih zajednica zbog uništenih puteva i mostova. Vojska i mornarica koriste čamce kako bi dopremile osnovne potrepštine, uključujući hranu, pijaću vodu i lekove.

Ministar za upravljanje katastrofama i pomoć Ikbal Hosain izjavio je tokom obilaska pogođenih područja da vlasti ulažu maksimalne napore kako bi stanovnicima obezbedile neophodnu podršku, uključujući humanitarnu pomoć, vodu i medicinske zalihe. Takođe je pozvao ugrožene građane da napuste poplavljene domove i pređu u najbliža skloništa.

Obilne padavine izazvale su i smrtonosna klizišta u izbegličkim kampovima Rohindža u oblasti Koks Bazar, gde je stradalo 16 ljudi, među kojima su bile žene i deca.