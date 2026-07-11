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Dvadesetpetogodišnja Viktorija En Kranmer iz američke savezne države Nju Džerzi uhapšena je nakon što je optužena za teško krivično delo nad detetom, a istražitelji tvrde da je deo materijala podelila putem društvene mreže Snepčet, prenosi Njujork post.

Telefon, koji je ranije dobila na poklon od tadašnje cimerke, kasnije je vratila nakon što se iselila iz zajedničkog doma. Kada je bivša cimerka pregledala uređaj, navodno je pronašla sporne snimke i odmah obavestila policiju.

1/2 Vidi galeriju Viktorija En Kranmer iz Nju Džersija. Foto: Facebook

Istražitelji navode da su osumnjičenu identifikovali na osnovu karakterističnih tetovaža koje se vide na snimcima. Na telefonu je, kako tvrde, pronađeno još nekoliko video-zapisa koji su postali predmet istrage.

Policija takođe sumnja da je najmanje jedan od tih snimaka objavljen na društvenoj mreži Snepčet.

Policija odmah reagovala

Nakon prijave, pripadnici policije iz Litl Eg Harbora zaplenili su mobilni telefon i, po nalogu suda, izvršili njegovo veštačenje.

Kranmer je uhapšena u utorak, a protiv nje su podignute optužbe za seksualni napad na dete, proizvodnju i posedovanje materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje dece, kao i ugrožavanje dobrobiti deteta.

Posle hapšenja sprovedena je u zatvor u okrugu Ošn, gde se, prema poslednjim informacijama, i dalje nalazi u pritvoru.