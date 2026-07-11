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Snažno nevreme praćeno gradom, olujnim vetrom i obilnom kišom pogodilo je danas popodne delove Slovenije, a najveća šteta zabeležena je u okolini Dramlja i Pletovarja, nedaleko od Slovenskih Konjica.

U tom području padao je grad veličine lešnika, a fotografije koje kruže društvenim mrežama prikazuju voćnjake i vinograde potpuno prekrivene ledom, kao da je pao sneg.

Prema pisanju portala 24ur.com, oko 15 časova nevreme je zahvatilo i druge delove Štajerske, gde su pojedini vozači, pokušavajući da zaštite automobile od grada, zaustavljali vozila ispod nadvožnjaka i u tunelima.

Zavod Reševalni pas (Sigurnosni pojas) saopštio je da je, prema nezvaničnim informacijama, u jednom od tunela došlo do saobraćajne nezgode upravo zbog vozila koja su se zaustavila.

"Izuzetno glup, opasan, nerazuman i lud potez, pogotovo jer su vozači, prema snimku kamere kod Dramlja, imali priliku da siđu sa auto-puta samo nekoliko sekundi pre nadvožnjaka", naveli su iz Zavoda.

Na društvenim mrežama usledile su brojne reakcije, a pojedini korisnici poručili su da bi nesavesnim vozačima "doživotno trebalo oduzeti vozačku dozvolu".

Vatrogasci na terenu, vetar rušio drveće

Uprava Republike Slovenije za zaštitu i spasavanje saopštila je da je najveći broj intervencija zabeležen na području Novog Mesta, gde je registrovano 11 od ukupno 14 prijavljenih događaja. Problemi izazvani nevremenom prijavljeni su i na području Celja i Slovenj Gradeca.

Jak vetar oborio je više stabala, oštetio krovove na dva objekta i izazvao kvar na elektrodistributivnoj mreži. Meteorske vode ugrozile su i pojedine objekte namenjene za odmor.

Grad i jako olujno nevreme zahvatilo čačanski kraj Foto: RINA

Na terenu je angažovano devet dobrovoljnih vatrogasnih jedinica, koje i dalje rade na otklanjanju posledica nevremena.

Meteorolozi upozoravaju: Ne zaustavljajte vozila ispod nadvožnjaka

Meteorolozi najavljuju da bi tokom večeri moglo biti još lokalnih grmljavinskih oluja, dok se tokom drugog dela noći očekuje smirivanje vremena. U nedelju će u većem delu Slovenije biti pretežno sunčano, uz mogućnost kratkotrajne jutarnje magle u pojedinim nizijama.

Saobraćajno-informativni centar ponovo je apelovao na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu i podsetio da je zaustavljanje vozila ispod nadvožnjaka i u tunelima opasno i zakonom zabranjeno.

Uprkos upozorenjima, čitaoci su prijavili da su brojni vozači i danas zaustavljali automobile ispod nadvožnjaka kod priključka Dramlje.

(Kurir.rs/24ur.com)

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