SVE JE PREKRIVENO LEDOM, KAO DA JE PAO SNEG Bežali od grada, pa izazvali haos – "doživotno bez vozačke"! Nevreme paralisalo Sloveniju
Snažno nevreme praćeno gradom, olujnim vetrom i obilnom kišom pogodilo je danas popodne delove Slovenije, a najveća šteta zabeležena je u okolini Dramlja i Pletovarja, nedaleko od Slovenskih Konjica.
U tom području padao je grad veličine lešnika, a fotografije koje kruže društvenim mrežama prikazuju voćnjake i vinograde potpuno prekrivene ledom, kao da je pao sneg.
Prema pisanju portala 24ur.com, oko 15 časova nevreme je zahvatilo i druge delove Štajerske, gde su pojedini vozači, pokušavajući da zaštite automobile od grada, zaustavljali vozila ispod nadvožnjaka i u tunelima.
Zavod Reševalni pas (Sigurnosni pojas) saopštio je da je, prema nezvaničnim informacijama, u jednom od tunela došlo do saobraćajne nezgode upravo zbog vozila koja su se zaustavila.
"Izuzetno glup, opasan, nerazuman i lud potez, pogotovo jer su vozači, prema snimku kamere kod Dramlja, imali priliku da siđu sa auto-puta samo nekoliko sekundi pre nadvožnjaka", naveli su iz Zavoda.
Na društvenim mrežama usledile su brojne reakcije, a pojedini korisnici poručili su da bi nesavesnim vozačima "doživotno trebalo oduzeti vozačku dozvolu".
Vatrogasci na terenu, vetar rušio drveće
Uprava Republike Slovenije za zaštitu i spasavanje saopštila je da je najveći broj intervencija zabeležen na području Novog Mesta, gde je registrovano 11 od ukupno 14 prijavljenih događaja. Problemi izazvani nevremenom prijavljeni su i na području Celja i Slovenj Gradeca.
Jak vetar oborio je više stabala, oštetio krovove na dva objekta i izazvao kvar na elektrodistributivnoj mreži. Meteorske vode ugrozile su i pojedine objekte namenjene za odmor.
Na terenu je angažovano devet dobrovoljnih vatrogasnih jedinica, koje i dalje rade na otklanjanju posledica nevremena.
Meteorolozi upozoravaju: Ne zaustavljajte vozila ispod nadvožnjaka
Meteorolozi najavljuju da bi tokom večeri moglo biti još lokalnih grmljavinskih oluja, dok se tokom drugog dela noći očekuje smirivanje vremena. U nedelju će u većem delu Slovenije biti pretežno sunčano, uz mogućnost kratkotrajne jutarnje magle u pojedinim nizijama.
Saobraćajno-informativni centar ponovo je apelovao na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu i podsetio da je zaustavljanje vozila ispod nadvožnjaka i u tunelima opasno i zakonom zabranjeno.
Uprkos upozorenjima, čitaoci su prijavili da su brojni vozači i danas zaustavljali automobile ispod nadvožnjaka kod priključka Dramlje.
(Kurir.rs/24ur.com)