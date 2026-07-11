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Slučaj Ljubiše Karovića (61) koji je, pre svega, prisebnošću i brzom reakcijom svoje supruge Svetlane Grković ali i ostalih putnika preživeo kada ga je dekompresija izvukla kroz prozor aviona tokom leta,podseća na jedan koji se dogodio pre osam godina u Americi. I tada su delovi motora razbili prozor i nagli pad pritiska je delimično izvukao putnicu Dženifer Riordan kroz novonastalu rupu dok je letelica bila na visini od 9.700 metara, ali se, nažalost, drama završila tragično.

1/10 Vidi galeriju Snimci iz aviona Rajanera u kome je povređen Srbin nakon pucanja prozora tokom leta Foto: Printskrin

Kao i u slučaju Karovića, putnici aviona kompanije "Sautvest erlajns" su i te 2018. pokušali da joj spasu život - zgrabili su je i vukli nazad u kabinu. Međutim, ona je kasnije preminula, dok je sedam osoba povređeno.

Piloti dvomotornog "Boinga 737", koji je leteo iz Njujorka ka Dalasu sa 149 ljudi u avionu, dobili su pohvale zbog "čeličnih živaca" nakon što su avion naglo spustili na manju visinu i uspešno izveli prinudno sletanje u Filadelfiji.

"Na avionu je rupa, neko je ispao!"

Putnici su ispričali da se čuo snažan zvuk i da su maske za kiseonik pale iznad sedišta, posle čega im je rečeno da zauzmu položaj za prinudno sletanje, zbog čega su neki plakali, dok su drugi bodrili putnike.

- Sećam se samo da sam držala muža za ruku i da smo se molili, molili i molili. Naravno, mislila sam na svoje ćerke i samo želela da ih ponovo vidim - rekla je tada putnica Amanda Burman iz Njujorka.

U snimku razgovora između pilota i kontrole leta, kapetanica Tami Džo Šults prijavila je da je na avionu rupa i da je "neko ispao".

Putnik Alfred Tumlinson iz Korpus Kristija u Teksasu rekao je da je muškarac sa kaubojskim šeširom požurio nekoliko redova napred kako bi uhvatio Dženifer Riordan i povukao je nazad u avion.

- Pritisak ju je delimično izvukao iz aviona. Nije mogao sam da joj pomogne, pa je prišao još jedan muškarac i pokušavali su da je vrate unutra - ispričao je Tumlinson.

"Ljudi su vrištali, čoveku su bile krvave ruke"

Drugi putnik, Marti Martinez, rekao je da su ljudi vrištali.

- Putnici koji su sedeli odmah pored nje su je držali. U međuvremenu, ruke jednog muškarca bile su krvave dok joj je pomagao, čvrsto ju je držao - rekao je Martinez.

Uspeli su da je vrate natrag. Putnici su zatim pokušavali da nekako prekriju otvor na avionu dok su joj pružali prvu pomoć.

Na fotografijama nastalim posle sletanja, videlo se da je jedan prozor razbijen i da je levi motor ozbiljno oštećen. Deo motora kasnije je pronađen u Bernvilu u Pensilvaniji, oko 110 kilometara zapadno od Filadelfije, saopštio je američki Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja (NTSB), pisao je tada "Gardijan".

NTSB je saopštio da je preliminarni pregled motora pokazao tragove zamora materijala. Međutim, izvršni direktor "Sautvesta" Geri Keli rekao je da avion i motor bili ispravni kada su pregledani pre poletanja.

"Neverovatan splet okolnosti"

Dejvid Gliv, istražitelj vazduhoplovne bezbednosti sa Univerziteta Lafboro, opisao je tada incident kao "potpuno neverovatan splet okolnosti".

- Zašto je motor otkazao? Zašto se raspao? I zašto je lopatica motora izletela napred i udarila u prozor? To je nesrećan niz događaja koje moramo detaljno da istražimo - rekao je on i dodao da je naveo da je metalna obloga motora trebalo da spreči izletanje delova.

Putnici su rekli da je kapetanica Šults nakon sletanja prošla kroz kabinu i razgovarala sa njima kako bi proverila da li su dobro.

- Ona ima čelične živce. Odajem joj priznanje. Poslaću joj božićnu čestitku i poklon-vaučer za to što nas je bezbedno spustila na zemlju. Bila je neverovatna - rekao je Tumlinson.

Američka ministarka saobraćaja Elajn Čao rekla je tada da su pilotkinja, posada i ostali ljudi u avionu sprečili još veću tragediju. Šults je, inače, bila među prvim ženama pilotima lovaca u američkoj vojsci, prema rečima njenih prijatelja i udruženja bivših studenata njenog Univerziteta "MidAmerica Nazarene".

Stradala Dženifer Riordan iz Novog Meksika bila je potpredsednica za odnose sa javnošću u banci "Wells Fargo", gde je sarađivala sa neprofitnim organizacijama. Iza sebe je ostavila supruga i dvoje dece.

Ljubiša i dalje u bolnici

Iako je scenario bio gotovo preslikan, srpski državljanin Ljubiša Karović je imao mnogo sreće. I njemu je, prema svedočenju supruge, pola tela bilo van aviona tokom leta, ali su uspeli da ga uvuku u kabinu.

- Meni je važno da je živ. Teško je povređen i u šoku je. Posebno mu je teško povređena ruka, a ima i opekotine. Nije u stanju da komunicira, ne seća se celog događaja - rekla je njegova supruga Svetlana Grković.