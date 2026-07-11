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Generalštab Oružanih snaga Ukrajine objavio je novi operativni izveštaj o stanju na frontu, u kojem navodi da ruske snage nastavljaju intenzivne napade duž gotovo cele linije borbenog kontakta.

Najžešće borbe vode se na slavjanskom, pokrovskom, konstantinovskom i drugim pravcima, dok ukrajinska strana tvrdi da njene snage odbijaju napade i nastavljaju da iscrpljuju protivnika na frontu i u njegovoj pozadini.

Najviše napada na slavjanskom i pokrovskom pravcu

Na severnoslobožanskom i kurskom pravcu zabeležen je jedan sukob, dok su ruske snage izvele 39 artiljerijskih udara na položaje ukrajinske vojske i naseljena mesta, uključujući dva napada iz višecevnih raketnih sistema.

Na južnoslobožanskom pravcu zabeležena su tri ruska juriša u područjima Limana, Grigorivke i Kolodjaznog, a dve borbe i dalje traju.

Najmasovniji ruski napad dronovima na Ukrajinu Foto: Facebook/ДСНС України

Na kupjanskom pravcu ukrajinske snage odbile su dva pokušaja ruskog napredovanja kod Petropavlivke i Podoliva.

Na limanskom pravcu ruske trupe pet puta su pokušale da probiju ukrajinske linije kod Druželjubivke, Stavkija i Dibrove, dok je jedan sukob još u toku.

Najintenzivnije borbe vode se na slavjanskom pravcu, gde je zabeleženo čak 19 ruskih napada u oblastima Krive Luke, Zakitnog, Raj-Oleksandrivke i Riznikivke. Jedan sukob i dalje traje.

Na kramatorskom pravcu ruske snage sedam puta su napale ukrajinske položaje kod Fedorivke Druge, Malinivke i Nikiforivke, dok je jedna borba još u toku.

Žestoki okršaji i kod Konstantinovke i Pokrovska

Na konstantinovskom pravcu ruske snage osam puta su pokušale da probiju odbranu u područjima Ivanopilja, Konstantinovke, Ilinivke i Rusinog Jara. Jedna borba još traje.

Na pokrovskom pravcu zabeleženo je 18 pokušaja ruskih snaga da potisnu ukrajinske jedinice sa njihovih položaja u oblastima Kučerovog Jara, Šahovog, Sofijivke, Bilickog, Nikanorivke, Dorožnjeg, Novog Donbasa, Rodinskog, Serhijivke, Kamjanke, Kotlina, Molodeckog, Udačnog i Novopidhorodnog. Tri borbe su i dalje u toku.

Ukrajinska vojska napala obe strane Kerčkog moreuza Foto: Printscreen

Na aleksandrovskom pravcu izvedena su tri ruska juriša kod Voskresenke, Aleksandrograda i Piddubnog, a jedan sukob još nije završen.

Na guljajpoljskom pravcu ruske snage pet puta su napale položaje kod Dobropilja, Hirkog, Cvitkovog i Vozdviživke, pri čemu jedna borba i dalje traje.

Na pojedinim pravcima bez većih promena

Generalštab navodi da na kupjanskom, kramatorskom i pridnjeprovskom pravcu tokom ovog dela dana nije bilo novih pokušaja ruskog napredovanja, dok na ostalim delovima fronta nije došlo do značajnijih promena.

U zaključku izveštaja ukrajinska vojska navodi da njene snage nastavljaju da iscrpljuju ruske trupe duž cele linije fronta, kao i u pozadini neprijateljskih položaja, uz poruku da se borbe nastavljaju.

(Kurir.rs/Priredio: A.V.)

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