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Turska je od Rusije zatražila dozvolu da protivvazdušni sistem S-400 prebaci trećoj zemlji, u pokušaju da ukloni jednu od najvećih prepreka za kupovinu američkih borbenih aviona F-35.

Ankara je razgovore sa Moskvom pokrenula nekoliko meseci nakon što je turski predsednik Redžep Tajip Erdogan predložio da sistemi S-400 budu vraćeni Rusiji. Ta ideja, međutim, nije dobila podršku ruske strane, tvrde turski zvaničnici upoznati sa pregovorima.

S-400 Foto: Shutterstock

Turska sada pokušava da dobije saglasnost Moskve za transfer sistema trećoj državi, iako američki zvaničnici upozoravaju da ni takvo rešenje možda ne bi bilo dovoljno da otkloni sve bezbednosne sumnje Vašingtona.

Američki senatori izjavili su ove nedelje da samo fizičko premeštanje sistema S-400 ne bi automatski rešilo problem zbog kojeg je Turska ranije isključena iz programa F-35.

Ankara nudila Amerikancima nadzor nad sistemom

Razgovori sa Rusijom počeli su pre samita NATO-a u Ankari, na kojem je američki predsednik Donald Tramp nagovestio da bi zabrana prodaje aviona F-35 Turskoj uskoro mogla da bude ukinuta.

Pre predloga o transferu sistema trećoj zemlji, Ankara je pokušala da postigne kompromis prema kojem bi zadržala S-400, ali bi Sjedinjenim Američkim Državama omogućila da nadziru njegovo korišćenje.

1/15 Vidi galeriju Donald Tramp Redžep Tajip Erdogan Foto: YURI GRIPAS / POOL/ABACAPRESS.COM POOL, WILL OLIVER/EPA

Cilj tog predloga bio je da se otklone američke bojazni da bi ruski sistem mogao da prikuplja podatke o borbenim avionima F-35 i tako ugrozi njihove stelt karakteristike.

Prema navodima izvora, ni takvo rešenje nije dobilo podršku američkih zvaničnika.

Turski zvaničnici tvrde da Ankara trenutno ne koristi sistem S-400, iako se on i dalje nalazi u arsenalu turske vojske.

Tramp još nije doneo konačnu odluku

Donald Tramp izjavio je u sredu da još nije definitivno odlučio da li će dozvoliti prodaju aviona F-35 Turskoj, koje proizvodi američka kompanija Lockheed Martin.

"Nisam još u potpunosti odlučio, ali sklon sam da kažem da je učinio sve što je mogao i da nam je pomogao na mnogo različitih načina", rekao je Tramp, govoreći o Erdoganu na konferenciji za novinare po završetku samita NATO-a.

1/9 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp završio posetu Kini Foto: Mark Schiefelbein/AP

Odustajanje od ruskog sistema moglo bi da doprinese poboljšanju odnosa Ankare i Vašingtona, kao i da otvori put ukidanju američkih sankcija turskoj odbrambenoj industriji.

S-400 kupljen posle zahlađenja odnosa sa saveznicima

Turska je kupila ruski sistem S-400 u periodu ozbiljnog pogoršanja odnosa sa saveznicima iz NATO-a. Nesuglasice su počele tokom mandata američkog predsednika Baraka Obame, a dodatno su produbljene nakon neuspelog pokušaja državnog udara protiv Erdogana 2016. godine.

Ankara je u tom periodu pokušavala da kupi i američke sisteme Patriot, ali je tvrdila da Vašington nije pokazao dovoljno spremnosti da zaključi taj posao.

Nezadovoljstvo pregovorima sa SAD bilo je jedan od razloga zbog kojih se Turska okrenula Rusiji i odlučila da nabavi S-400.