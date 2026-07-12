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Zbog jakih kiša u delovima američke savezne države Misuri sprovedena su brojna hitna spasavanja uključujući evakuaciju više od 200 dece iz letnjeg kampa, dok se jedna osoba i dalje vodi kao nestala, rekli su lokalni zvaničnici.

Još nekoliko američkih država suočava se sa upozorenjima na moguće jake grmljavine i bujične poplave, dok se sporo krećuće oluje pomeraju ka jugu zemlje.

Američka Nacionalna meteorološka služba saopštila je da jako nevreme pogađa široku oblast od planina Ozark, na jugu Misurija, ka istoku do većeg dela rečnih dolina saveznih država Ohajo i Tenesi.

Meteorološka služba javila je da bi nevreme moglo da donese jake vetrove, kišu i bujične poplave u više saveznih država, kao i da bi nevreme moglo da zahvati neka mesta i u nedelju.

Agencija za upravljanje vanrednim situacijama države Misuri upozorila je da, iako se oluje kreću ka jugu i van te države, dodatne oluje mogu da donesu još poplava, posebno u oblastima koje su već primile 15 do 30 centimetara kiše.

Jake kiše u petak odnele su puteve oko kampa Taum Sauk i zarobile decu i osoblje na tom mestu, u maloj jugoistočnoj zajednici Lestervil, rekao je predstavnik putne patrole te države, narednik Edi Jang.

Vojna Nacionalna garda upotrebila je Blek hok helikoptere da evakuiše decu i odrasle iz kampa do obližnje osnovne škole, gde su ih čekale njihove porodice.

Nema izveštaja o većim povredama ili smrtnih slučajeva, ali jedna žena iz okruga Kroford se vodi kao nestala, nakon što je poplavao odnela njenu kuću sa temelja. Jang je juče potvrdio da ta žena ostaje jedina osoba koja je prijavljena kao nestala i za koju se još ne zna gde je u tom okrugu, oko 114 kilometara jugozapadno od Sent Luisa.

Porodica i prijatelji su preko društvenih mreža napisali da nastavljaju potragu za njom i njenim psima koji su takođe nestali u bujici.Vodeći meteorolog Met Beitčer rekao je da je to vrlo popularno mesto za rekreaciju, da u njemu ima puno kampova, da ljudi masovno koriste čamce na reci, i da bi mnogo ljudi moglo da bude ugroženo iznenadnim poplavama.

Guverner Majk Kehou proglasio je vanredno stanje i aktivirao jedan od timova te države za pomoć i spasavanje. On je rekao da je kasno u petak stotine ljudi spaseno od poplavnih voda, sa drveća, sa krovova ili dok su bili zaglavljeni u vozilima.

Nekoliko glavnih puteva je neprohodno zbog poplava i nanosa, rekao je Kehou i upozorio da Crna reka nastavlja da raste i da se očekuje da će dostići 8,5 metara kod Anapolisa u jugoistočnom Misuriju, što bi mogao da bude rekord za taj plovni put.

Pozvao je sve koji se nalaze u niskim oblastima podložnim poplavama da budu na oprezu, da paze na upozorenja i da budu spremni da preduzmu zaštitne mere.